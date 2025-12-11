Вотът на недоверие не успя

Вотът на недоверие срещу правителството, съставено от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" и опиращо се на постоянната подкрепа на ДПС на Делян Пеевски, беше отхвърлен. Срещу кабинета на премиера Росен Желязков застанаха едва 106 народни представители при необходими минимум 121 гласа, за да бъде свален от власт.

Искането за вот на недоверие – шесто поред и насочено към провала в икономическата политика – беше подкрепено от неговите инициатори: "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Алианс за права и свободи" (АПС), МЕЧ, както и от "Възраждане" и "Величие".

