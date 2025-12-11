ПП-ДБ искат избори, няма да участват в преконфигурация на властта (ВИДЕО)

"Ние няма да участваме в каквото и да е преконфигуриране, от тук нататък България трябва да отиде на избори, каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента след като премиерът Росен Желязков подаде оставката на правителството. От ПП-ДБ заговориха за честни избори и увериха, че няма да оставят да дишат хора с прякори да купуват гласове. "Ще наводним страната с наблюдатели, с хора, с български граждани, които ще следят за честността на изборите", каза Мирчев.

"Искам да благодаря на всички български граждани, които излязоха по площадите, за да кажат на това правителство, че България не може да се управлява по този начин. Другото, което искам да кажа е, че това е първа стъпка по пътя към това Блъгари яда стане нормална, европейска държава. Следващата стъпка по този път е да се проведат честни и свободни избори. Не избори, опорочени от изболни манипулации, за което се произнесе и Конституционния съд.

"Победа за всички български граждани"

"Това е победа за всички български граждани. От тук нататък предстои по-трудната задача, а това е България да стане държава, която наистина работи за всеки един от нейните граждани, а не само за един по-корпулентен, който щеше да прави държава с голямо "Д". Слава Богу всички, които излязоха на площадите успяха да спрат този план за държавата с голямо "Д", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

По думите му сега обаче предстои по-трудното, да построим България, която е добра за всички с голямо "Б".ОЩЕ: Протестът успя! Кабинетът "Желязков" подаде оставка (ВИДЕО)