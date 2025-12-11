"Още два кабинета и сме в еврозоната" и "Кой е тоя човек и що подава оставка?": Реакциите след падането на властта (СНИМКИ)

С оставката на кабинета на Росен Желязков в социалните мрежи се изпълни със стотици реакции на общественици, журналисти и политолози, както и първите прогнози какво следва след края на управлението на кабинета на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-НН.

Разбира се, преобладават ироничните публикации и мемета, сред които тези на страницата на "Българските елфи" и на политолога Теодор Славев, които са направили колажи на Желязков и председателя на парламента Рая Назарян под формата на снимки за платформата LinkedIn:

Екстравагантният общественик Евгени Минчев, който бе част от БСП в изборите за настоящия 51-и парламент, се пошегува с премиера в оставка:

Собственикът на една от популярните онлайн платформи за продажби Иво Джоков написа:

Според евродепутата Радан Кънев можем да бъдем "умерени оптимисти, че това е и краят на политика Пеевски":

Бившият вицепремиер и преподавател във Виена Атанас Пеканов със своя анализ:

Политологът Мария Пиргова обърна внимание на хода на Борисов с хвърлената оставка на правителството:

Политологът Теодор Славев също подходи иронично към оставката:

Журналистът и водещ Самуил Петканов обърна внимание на ролята на протеста и участието на младите хора в него, но под различен ъгъл:

Меме страницата "Мишел от съпротивата" се пошегува с влизането ни в еврозоната:

Андрей Янкулов от "Антикорупционния фонд" припомни каква бе политическата ситуация преди само десет дни:

