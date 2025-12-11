Войната в Украйна:

"Още два кабинета и сме в еврозоната" и "Кой е тоя човек и що подава оставка?": Реакциите след падането на властта (СНИМКИ)

11 декември 2025, 15:35 часа 1029 прочитания 0 коментара
"Още два кабинета и сме в еврозоната" и "Кой е тоя човек и що подава оставка?": Реакциите след падането на властта (СНИМКИ)

С оставката на кабинета на Росен Желязков в социалните мрежи се изпълни със стотици реакции на общественици, журналисти и политолози, както и първите прогнози какво следва след края на управлението на кабинета на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-НН.

Разбира се, преобладават ироничните публикации и мемета, сред които тези на страницата на "Българските елфи" и на политолога Теодор Славев, които са направили колажи на Желязков и председателя на парламента Рая Назарян под формата на снимки за платформата LinkedIn:

Още: Желязков депозира оставката на кабинета

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Екстравагантният общественик Евгени Минчев, който бе част от БСП в изборите за настоящия 51-и парламент, се пошегува с премиера в оставка:

Още: ИТН се гърчи и се заканва: Отговорността оттук нататък е на всички, предизвикали този хаос

Собственикът на една от популярните онлайн платформи за продажби Иво Джоков написа:

Според евродепутата Радан Кънев можем да бъдем "умерени оптимисти, че това е и краят на политика Пеевски":

Още: Пеевски за оставката: Цялата отговорност е на коалицията "Сорос". Печелившият е друг и да идва още днес

Бившият вицепремиер и преподавател във Виена Атанас Пеканов със своя анализ:

Политологът Мария Пиргова обърна внимание на хода на Борисов с хвърлената оставка на правителството:

Още: Протестът успя! Кабинетът "Желязков" подаде оставка (ВИДЕО)

Политологът Теодор Славев също подходи иронично към оставката:

Журналистът и водещ Самуил Петканов обърна внимание на ролята на протеста и участието на младите хора в него, но под различен ъгъл:

Още: Кой е премиер на България? И "Ройтерс" вече не знае

Меме страницата "Мишел от съпротивата" се пошегува с влизането ни в еврозоната:

Андрей Янкулов от "Антикорупционния фонд" припомни каква бе политическата ситуация преди само десет дни:

Още: "Вън Пеевски и Борисов от властта": Хиляди на протест в София (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
оставка Росен Желязков кабинетът Желязков
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес