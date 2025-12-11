Лодката им се преобърна: Трима мигранти загинаха на хърватската граница

Трима мигранти загинаха, а няколко други бяха спасени – заедно със заподозрян трафикант, след като лодка се преобърна в река Сава на границата между Хърватия и Босна и Херцеговина (БиХ), предаде АФП, цитирана от БГНЕС. В ранните часове е подаден сигнал, че лодка се е преобърнала в река Сава близо до Славонски Брод и няколко души са във водата, съобщават от хърватската полиция. Спасителните екипи са били изпратени незабавно и “са извадили 13 чужденци от леденостудената река, единият от които не е показвал признаци на живот“. Всички спасени, страдащи от хипотермия, са транспортирани в болницата в Славонски Брод, на около 190 км. източно от хърватската столица Загреб. Двама от тях са починали в спешното отделение на болницата, уточняват от полицията.

Заподозреният трафикант е босненец

Босненски гражданин, заподозрян в трафик на хора, също е приет в болница и е под полицейски надзор.

Още: Урсула фон дер Лайен иска "Фронтекс" да разполага с три пъти повече граничари

Снимка МВР

Въпреки че националността на мигрантите не беше оповестена, хърватската държавна телевизия HRT съобщи, че сред тях е имало 7 жени.

Хърватия е основна транзитна държава за нелегалните мигранти, опитващи се да достигнат Европа по Балканския маршрут.

Още: Фронтекс спаси 28 нелегални мигранти

Почти 12 000 мигранти, насочени към Европа, са преминали по Балканския маршрут през първите единадесет месеца на годината, показват данни на европейската гранична служба Фронтекс.

От 2014 г. досега общо 421 души са обявени за починали или изчезнали по този маршрут, според Международната организация по миграция (IOM).

Още: От 4000 да 15 000 евро до Западна Европа: Разбиха група за трафик на мигранти