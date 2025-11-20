Пеевски за Радев: Може да види само една мишена и да пада надолу от януари (ВИДЕО)

"Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари", каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента във връзка с решението на Конституционния съд, че тогавашният председател на парламента Наталия Киселова не може да спира предложението на Радев за референдум за еврото и тълкуването му от президента, че всъщност е "победа на правото над произвола на политическата класа".

"За референдума чичо Румен няма юридически екип, много е тежко положението. Първо да прочете какво е решил Конституционният съд, но му е трудно", каза Пеевски. Думите му бяха по повод обвинението на Радев, че депутатите лъжат, че предложението за референдум е върнато на президента.

Коледните добавки

Пеевски коментира и предложението на ГЕРБ за 120 лв. коледна добавка за пенсионерите. "Подкрепям го напълно", каза Пеевски. Припомняме, че депутатите на "ДПС - Ново начало" решиха да дарят 12-ата си заплата за коледни добавки на пенсионерите.

Закриването на авиотряда

Пеевски е доволен и благодари на Бойко Борисов, че подкрепя закриването на правителствения авиотряд. По думите му парите ще отиват за хеликоптерите за гасене на пожари.

На въпрос кога той ще се откаже от НСО, Пеевски отговори": Питайте първо чичо Румен за кортежите и тогава като негова придворна журналистка".