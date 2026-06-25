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"Площадите си спомнят": Гюров намекна на Радев и бюджета му за зимата на Жан Виденов

25 юни 2026, 14:20 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Площадите си спомнят": Гюров намекна на Радев и бюджета му за зимата на Жан Виденов

"Този бюджет е симптом на управление, което предпочита политическия комфорт пред държавническата отговорност. Вместо да очертае път към по-конкурентна икономика и по-здрави публични финанси, то избира добре познатата схема - повече разходи днес и повече проблеми утре. Заложените параметри са проинфлационни. В подобни ситуации най-високата цена винаги плащат хората с ниски доходи." Това написа в профила си в социалните мрежи бившият служебен премиер Андрей Гюров по повод анонсираната финансова рамка за 2026 г. от министър Гълъб Донев, която срещна унищожителни критики от икономисти, финансисти и опозиционни формации.

По думите му още по-притеснително е отсъствието на каквато и да е амбиция за модернизиране на държавата.

"Липсват решения за по-ефективна администрация, за ограничаване на неефективните разходи и за подобряване на бизнес средата. Вместо да се използва политическият кредит в началото на управлението за трудни, но необходими промени, се избира отлагането. Посланието е ясно - важните решения ще чакат, а краткосрочната популярност ще бъде поставена над дългосрочния интерес на страната", пише Гюров.

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Според бившият служебен премиер подобен подход неминуемо се отразява и върху начина, по който България се възприема отвън.

"Инвеститорите не се впечатляват от гръмки политически изказвания, а от предвидимост, финансова дисциплина и последователност. Когато държавата демонстрира склонност към нарастващи дефицити без ясен план за овладяването им, това неизбежно поражда съмнения за бъдещата ѝ стабилност", пише още Гюров.

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"Гражданите очакваха нещо съвсем различно. Те чуха обещания за разумно управление на публичните средства, за внимателно отношение към данъкоплатците и за създаване на условия за устойчив растеж. Вместо това получават бюджет, основан на логиката „ще му мислим по-късно“. А непрекъснатото сочене към предишните управляващи не може да служи като оправдание за собствените решения. Всеки, който е поискал властта, е поел и отговорността за последствията от нея. Проблемът не е в отделни текстове или числа, които могат да бъдат редактирани. Проблемът е в цялостната философия. Тя е погрешна още в основата си и затова парламентът не бива да се задоволява с козметични корекции", пише още Гюров.

Той призовава България да има управление, което да гледа отвъд следващите избори. "От управление, което е готово да взема трудни решения, когато те са необходими. Когато властта превърне бюджета в оръжие срещу бъдещето, площадите рано или късно си спомнят зимата, в която народът отказа да плати цената на чуждата безотговорност", напомни Гюров.

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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