Войната в Украйна:

"Мрежата им е много по-голяма": Денков с тревожни данни за децата от Пловдив и връзка с Русия

09 август 2026, 19:28 часа 3256 прочитания 3 коментара
Снимка: БГНЕС
"Мрежата им е много по-голяма": Денков с тревожни данни за децата от Пловдив и връзка с Русия

Заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков обяви в социалната мрежа, че нови данни за трагедията в Пловдив показват, че децата, вече обвинени в убийство, са последователи на руския неонацист Максим Марцинкевич–Тесак. "Докато дронът заема почти цялото медийно внимание, проруските неонацистки мрежи набъбват необезпокоявани като мащаб и вреди. При все, че проявите им са криминализирани в Наказателния кодекс", пише Николай Денков в свой пост във "Фейсбук".

Според заместник-председателя на "Продължаваме промяната" мрежата на тези деца е много по-голяма от групата на арестуваните и има и медийни “звезди” в нея.

"Неонацистки действия се виждат и в агресията срещу еврейските младежи в български хотел, независимо че властта публично я омаловажи с позицията "едни хулигани се скарали с други", смята още Денков. 

Според него най-тревожното е, че неонацисткият сценарий на Путин у нас се разиграва с любезното бездействие на прокуратурата и службите за сигурност.

Войната на Путин и троловете

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Акад. Николай Денков обръща внимание, че войната на Путин е особено видима на информационния фронт, с невижданата досега тролска активност, която възхвалява неонацистките „ценности“ – расизъм, антисемитизъм, краен национализъм, насилие, омраза.

"И разбира се, с яростни атаки срещу европейската демокрация и всички опоненти на Путиновия "мир" - който всъщност е война за завоюване на нови територии", посочва още заместник-председателят на "Продължаваме промяната". 

По думите му така, под фалшивата маска на „борци“ срещу лошите - неонацистките групи раздават "правосъдие" с насилие и всяват хаос и разделение.

"Целта на подстрекателите им е ясна - дестабилизация на държавата. С внушение, че демокрацията е лоша - пълна с педофили, наркомани и нелегални мигранти. А най-хубава е диктатурата на Путин, в която дори религията благославя оръжията, а децата се готвят за войници от малки. С основна задача на момичетата в гимназията да се подготвят да раждат бъдещите войници - за следващите завоевания на Путин в Централна и Източна Европа", посочва още Денков. ОЩЕ: "Георги беше скромен и стеснителен, не беше педофил": Позната на убития за "чудовищата, които обществото ни си отглежда само"

Денков иска отговори от управляващите

Денков иска следните отговори от властта:

 - Има ли държавата данни за неонацистки формации, които приемат насилието като модел, и какви действия се предприемат срещу тях?

- Има ли мерки срещу неонацистката пропаганда чрез тролски фабрики в социалните мрежи в България?

- Има ли военизирани националистически групи в България, които тренират за насилствено завземане на властта - и кой ръководи техните действия?

Денков обръща внимание, че с пълното си мнозинство управляващите имат всички средства да се противопоставят на проявите на неонацизъм, включително сред децата и младежите.

"С политически независима прокуратура, с ДАНС, която противодейства на престъпниците и истинските врагове на България, с реформирано МВР, с решаване на истинските проблеми на училищното образование и възпитание. Искат ли и могат ли?", пита още той. ОЩЕ: "Когато се съберат в група, се превръщаха в истински чудовища": Манол Пейков с коментар за случая на Младежкия хълм в Пловдив

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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