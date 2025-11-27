"Аз нямам по-малко симпатизанти": Пеевски предупреди ПП-ДБ за блокадите (ВИДЕО)

"Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу. С моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти", каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента във връзка със снощния голям протест пред парламента срещу бюджет 2026 г. и във връзка с приканването на депутати от "ДПС - Ново начало" снощи да слязат на протеста от страна на народни представители от опозицията.

Пеевски обвини ПП-ДБ в народен съд

"Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и ПП-ДБ. Това ли е демокрацията? Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, да им казват: слезте долу. Връщаме "Народния съд" ли?", попита Пеевски. ОЩЕ: "Няма да участваме в евтин цирк": Остри реплики, след като Ивайло Мирчев покани депутати на Пеевски на площада (ВИДЕО)

Според него нямат право партии да влизат покабинетите, да търсят хора и да ги канят на "Народен съд".

"Няма такъв съд. Друга година е, няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това. Има демокрация, ще има, никой няма да вземе властта през улицата. Ще кажа, че няма да има "Народен съд", подчерта Пеевски.

Пеевски ще защити социалните придобивки на хората

От думите на Пеевски стана ясно, че партията му ще защити социалните придобивки на хората в бюджета. "Всичко, което е социално за хората, ще бъде защитено и "ДПС - Ново начало" ще го устои", подчерта Пеевски.

Припомняме, че днес управляващите се разбраха бюджетът да бъде изтеглен, като идеята е да се върне диалогът със социалните партньори. ОЩЕ: Борисов нареди бюджетът да бъде изтеглен (ВИДЕО)