17 октомври 2025, 18:48 часа 332 прочитания 0 коментара
Политолог: ПП-ДБ пропуснаха момента за действие и оставиха политическо и властово пространство за Пеевски

„Имайки предвид изказването на Борисов от днес, няма да има ново начало в управлението. Не е ясна позицията на другите – ИТН. Те нищо не са казали досега по този казус. Няма решение дали да вкарат ДПС – Ново начало в управлението. Изказването беше категорично, че няма да има министри на Ново начало“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV политологът Даниел Стефанов. По думите му трябва да се легитимира участието на ДПС – Ново начало във властта. 

„До момента не изглежда Ново начало да влизат директно в изпълнителната власт“, посочи от своя страна политологът Георги Киряков. „Такива политически неща не се постигат с подписването на декларации, те се подсигуряват с политически действия. Според мен ПП-ДБ пропуснаха момента за политическо действие и оставиха голямо политическо и властово пространство, което беше заето от Ново начало“, коментира още той.

По думите му половин Европа се управлява от партньори, които си нямат доверие – Нидерландия, Германия, Франция. „Изборите в Пазарджик показаха нещо, което не се хареса на ГЕРБ и на Борисов, показаха намаляващо влияние в областен град, показаха, че има рязко повишаване на доверието, независимо по какъв начин, към ДПС – Ново начало. Борисов трябваше да предприеме някаква стъпка и да пусне хората си по места да видят какво се случва в структурите“, коментира Стефанов.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
