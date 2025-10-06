Войната в Украйна:

Постановката пред КПК: "Ново начало" и Славчев срещу ПП и съдебните атаки към Петков и Божанов (ОБЗОР)

06 октомври 2025, 10:18 часа 125 прочитания 0 коментара
Постановката пред КПК: "Ново начало" и Славчев срещу ПП и съдебните атаки към Петков и Божанов (ОБЗОР)

През уикенда и рано в понеделник поредица от събития, свързани с Комисията за противодействие на корупцията (КПК), предизвикаха ново политическо разделение. Поводът - почти едновременно пред сградата на Антикорупционната комисия се оказаха младежи от "ДПС - Ново начало", изпратени там от лидера си Делян Певски от една страна, както и представители на "Продължаваме промяната" в лицето на лидера Асен Василев, депутатът Лена Бориславова и бившият премиер Кирил Петков от друга страна.

Пърформансът пред сградата на КПК постигна по-скоро пропаганден ефект, след като младежите на ДПС изпревариха появата на ПП на място и дадоха любопитни обяснения за техния своебразен "протест". С него те искали закриване на институцията, определяна от опозицията като "бухалка" с цел политически репресии. Обяснението на ДПС обаче, които са част от управляващото мнозинство, бе с друг ракурс - КПК била "бухалка в ръцете на ПП-ДБ", защото играели "театър от няколко месеца - те идват и си поръчват техни хора с партиен билет". Целта била "уреждане на вътрешнопартийните си сметки" - теза, която остава без доказателства на фона на целенасочените действия на КПК и незаконното задържане на опозиционни представители на ПП в последните месеци.

Остана без отговор и въпроса каква е връзката между тезите и думите на заместник-кмета на Варна Диан Иванов, който бе разпитан и даде свидетелски показания под натиск срещу задържания кмет на морската столица Благомир Коцев. В показанията си пред Прокуратурата Иванов е цитирал думи на шефа на КПК Антон Славчев, който му е обяснил: "Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш". В този смисъл остава неясен въпроса каква е логиката ПП-ДБ да употребяват Славчев да заплашва техни членове, а на този фон самият той все още не е потвърдил или отрекъл тези думи. От друга страна, КПК имаше политическа подкрепа от ДПС-НН още от създаването си и от избора на Славчев. Впоследствие обаче лично Пеевски поиска закриването на органа.

Още: Колко струва на държавата централата на "ДПС-Ново начало"?

Снимка: БГНЕС

Разпити - само по наше желание

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На този фон след "протеста" на ДПС-НН пред сградата на КПК Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова от "Продължаваме промяната" отидоха по собствено желание, за да дадат показания по "всички дела, в които се споменават имената им", но не бяха разпитани. "Ние дойдохме тук да кажем истината. Тя трябва да се знае - политическите затворници трябва да бъдат освободени", каза Кирил Петков. "Държат 4 човека в ареста, не викат свидетели. Дошли сме да кажем истината, която трябва да се знае и тези политически затворници да бъдат освободени. Не може трети месец тези хора да стоят невинни в ареста“, допълни той.

Още: В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лв. на година за прокуратурата (ВИДЕО)

Tримата прекараха в централата на КПК едва няколко минути. "Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да стои в ареста, въпреки че и прокуратурата и съдът са им дали показания. Очевидно тази комисия отказва да си свърши работата", обясни Асен Василев. И още - Лена Бориславова обясни, че миналата седмица заедно с Василев и Петков, са подали искане в КПК да бъдат разпитани. Сега се е оказало, че за това е уведомено и ДПС-НН.

Обвиненията

През уикенда бившият лидер на ПП и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов се оказаха тихомълком подсъдими, след като на 1 октомври прокуратурата е внесла в Софийския градски съд делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски. Бившият премиер Петков обяви отново, че обвинението е абсурдно.

Снимка: БГНЕС

“Марина Ненкова е прокурор (случайно) поне по три дела от висок обществен интерес. По това за "контрабандата в митниците", по делото за подкупите на Божков към Горанов и Борисов, и по моето дело, което от вчера е в съда", посочва самият Божанов, който прави и сравнения и с делото за Бойко Борисов и Владислав Горанов и действията на прокурор Мариана Ненкова и обяснява защо е нелогично да не бъде разпитан, а директно да е привлечен като обвиняем.

"По делото за подкупите към Горанов и Борисов, Ненкова разпитва Божков, Горанов и Борисов, като свидетели. Божков казва, че им е давал 60 млн. подкуп. Горанов и Борисов отричат. Не са привлечени като обвиняеми, а досъдебното производство е прекратено, защото било "дума срещу дума". Нищо, че има и други свидетелски показания. По делото срещу мен става друго - един притиснат свидетел е казал че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Нищо, че пак е дума срещу дума. Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение.", добавя той.

Още: Парите на председателя на КОНПИ, която трябва да плати 52 млн. лв. заради КТБ, се множат

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
антикорупционна комисия Кирил Петков Антон Славчев Лена Бориславова Продължаваме промяната Божидар Божанов ДПС ново начало КПК
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес