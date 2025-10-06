Постановката пред КПК: "Ново начало" и Славчев срещу ПП и съдебните атаки към Петков и Божанов (ОБЗОР)

През уикенда и рано в понеделник поредица от събития, свързани с Комисията за противодействие на корупцията (КПК), предизвикаха ново политическо разделение. Поводът - почти едновременно пред сградата на Антикорупционната комисия се оказаха младежи от "ДПС - Ново начало", изпратени там от лидера си Делян Певски от една страна, както и представители на "Продължаваме промяната" в лицето на лидера Асен Василев, депутатът Лена Бориславова и бившият премиер Кирил Петков от друга страна.

Пърформансът пред сградата на КПК постигна по-скоро пропаганден ефект, след като младежите на ДПС изпревариха появата на ПП на място и дадоха любопитни обяснения за техния своебразен "протест". С него те искали закриване на институцията, определяна от опозицията като "бухалка" с цел политически репресии. Обяснението на ДПС обаче, които са част от управляващото мнозинство, бе с друг ракурс - КПК била "бухалка в ръцете на ПП-ДБ", защото играели "театър от няколко месеца - те идват и си поръчват техни хора с партиен билет". Целта била "уреждане на вътрешнопартийните си сметки" - теза, която остава без доказателства на фона на целенасочените действия на КПК и незаконното задържане на опозиционни представители на ПП в последните месеци.

Остана без отговор и въпроса каква е връзката между тезите и думите на заместник-кмета на Варна Диан Иванов, който бе разпитан и даде свидетелски показания под натиск срещу задържания кмет на морската столица Благомир Коцев. В показанията си пред Прокуратурата Иванов е цитирал думи на шефа на КПК Антон Славчев, който му е обяснил: "Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш". В този смисъл остава неясен въпроса каква е логиката ПП-ДБ да употребяват Славчев да заплашва техни членове, а на този фон самият той все още не е потвърдил или отрекъл тези думи. От друга страна, КПК имаше политическа подкрепа от ДПС-НН още от създаването си и от избора на Славчев. Впоследствие обаче лично Пеевски поиска закриването на органа.

Още: Колко струва на държавата централата на "ДПС-Ново начало"?

Снимка: БГНЕС

Разпити - само по наше желание

На този фон след "протеста" на ДПС-НН пред сградата на КПК Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова от "Продължаваме промяната" отидоха по собствено желание, за да дадат показания по "всички дела, в които се споменават имената им", но не бяха разпитани. "Ние дойдохме тук да кажем истината. Тя трябва да се знае - политическите затворници трябва да бъдат освободени", каза Кирил Петков. "Държат 4 човека в ареста, не викат свидетели. Дошли сме да кажем истината, която трябва да се знае и тези политически затворници да бъдат освободени. Не може трети месец тези хора да стоят невинни в ареста“, допълни той.

Още: В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лв. на година за прокуратурата (ВИДЕО)

Tримата прекараха в централата на КПК едва няколко минути. "Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да стои в ареста, въпреки че и прокуратурата и съдът са им дали показания. Очевидно тази комисия отказва да си свърши работата", обясни Асен Василев. И още - Лена Бориславова обясни, че миналата седмица заедно с Василев и Петков, са подали искане в КПК да бъдат разпитани. Сега се е оказало, че за това е уведомено и ДПС-НН.

Обвиненията

През уикенда бившият лидер на ПП и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов се оказаха тихомълком подсъдими, след като на 1 октомври прокуратурата е внесла в Софийския градски съд делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски. Бившият премиер Петков обяви отново, че обвинението е абсурдно.

Снимка: БГНЕС

“Марина Ненкова е прокурор (случайно) поне по три дела от висок обществен интерес. По това за "контрабандата в митниците", по делото за подкупите на Божков към Горанов и Борисов, и по моето дело, което от вчера е в съда", посочва самият Божанов, който прави и сравнения и с делото за Бойко Борисов и Владислав Горанов и действията на прокурор Мариана Ненкова и обяснява защо е нелогично да не бъде разпитан, а директно да е привлечен като обвиняем.

"По делото за подкупите към Горанов и Борисов, Ненкова разпитва Божков, Горанов и Борисов, като свидетели. Божков казва, че им е давал 60 млн. подкуп. Горанов и Борисов отричат. Не са привлечени като обвиняеми, а досъдебното производство е прекратено, защото било "дума срещу дума". Нищо, че има и други свидетелски показания. По делото срещу мен става друго - един притиснат свидетел е казал че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Нищо, че пак е дума срещу дума. Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение.", добавя той.

Още: Парите на председателя на КОНПИ, която трябва да плати 52 млн. лв. заради КТБ, се множат