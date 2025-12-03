"Полицията се справи много добре": Борисов е категорично против оставка на Митов (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е категорично против оставката на вътрешния министър Даниел Митов, защото според него полицията се е справила много добре по време на протестите срещу бюджет 2026 г. Борисов раздели протеста на две, като посочи, че първите са протестирали демократично, а вторите са били по думите му "локали". Той също така се разграничи от обвиненията, че има нещо общо с провокаторите на протеста.

"Протестът, който беше разрешен до 00.00 часа, след 22.00 дори музика не можеше да пускаш по улиците. Беше разрешен на едно място, прерасна в движение умишлено по уличките, за да могат да се присъединят всички локали, които участват.

Ако полицията беше действала по друг начин...

Той отчете, че са се напраили вандалщини на протеста, но според него те са били организирани.

"Ако полицията беше действала по друг начин, а не по този - днес щяхте да ми напомняте под колоните как се проляла младежка кръв", каза Борисов.

Той коментира и обвиненията на Бобокови за агиткигте, като каза, че единият е заравял боклуци по полето, както и че неговите деца са си били вкъщи на протеста.

