Не мога да простя: Пазена тайна развали отношенията в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Шокиращи разкрития относно тайна, която никой не знаеше до този момент, разтърсиха из основи отношенията между участниците в "Ергенът: Любов в рая". Финалът на риалити формата е съвсем скоро и въпреки, че някои двойки изглеждат стабилни, нищо не се знае до самия край. Припомняме, че миналата седмица бяха обявени и първите финалисти, като изглежда, че напрежението между тях ще продължи и тази седмица.

Неочакван шок

Един от най-емоционалните моменти в епизода беше вечерта на признанията с писма, където участниците разкриха неща, останали скрити досега. Тези лични откровения внесоха както романтика, така и нов смут, подготвяйки сцената за следващия голям скандал, в центъра на който бяха Калоян, Габи и неочаквано за всички - Кристина.

Най-големият шок дойде от разкритието на Калоян, че той и Кристина се познават отпреди предаването. Тази новина обърка настроенията, а най-силно пострада Габи, която се разстрои до сълзи, чувствайки се предадена от Кристина, която смяташе за своя приятелка.

"Сметнах, че е не е нужно да ти споделям това", заяви Калоян на Габи.

"Не смятам, че заслужих това. Те ме нараниха адски много", каза Габи през сълзи пред камерите.

"За мен няма нищо нередно в тази ситуация. Не се сърдя за реакцията на Габи към мен", коментира Криси.

Това ли ще е краят за двамата, предстои да видим в следващия епизод.