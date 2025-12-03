Борисов хем говори за избори, хем се оправдава с еврозоната (ВИДЕО)

След като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за избори, днес той по-скоро не иска такива и очерта мрачен сценарий в случай на предсрочен парламентарен вот. "Ако бях сам сто процента я давах веднага, но това ще дискредитира ГЕРБ, че не е партньор", каза Борисов пред медиите в парламента в контекста на протестите срещу бюджет 2026 г. и исканата оставка на правителството на Росен Желязков, което партията му подкрепя заедно с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН.

На въпрос дали ще си даде оставката, както искат протестиращите, той заяви, че протестът е обявен срещу бюджета, а оставката му я искат политическите лидери.

Мрачният сценарий

Според Борисов в случай, че падне правителството, това означава, че следващите три-четири месеца ще има изключителен хаос.

"Тогава цените по магазините и всички сектори ще отидат в небесата. Така ще се компрометира еврото от 1 януари, че може да станем първата държава, която правителството ще иска да излезе от еврозоната. Даденост е, защото е ГЕРБ", добави Борисов.

По думите му има причина правителството да остане на власт след 1 януари, като отбеляза, че дори германците признават, че не са се справили при въвеждане на еврото, тъй като първите 6 месеца до една година са критични. "Ако не искаме да дискредитираме този процес, просто трябва да бъдем много единни тези, които искаме да сме в еврозоната", добави още Борисов.

Бюджет 2026

След като снощи Борисов заговори за избори, лидерът на ГЕРБ каза, че не е отстъпил за бюджета, но заяви, че повече не може да се търпи така.

Според него него демократичните протестиращи срещу бюджета за 2026 г. са свършили златна работа. "От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ, които сме говорили пред вас, сме казали, че това е лош бюджет, който е компромисен и коалиционен и нито един от нас не пожела дори да го защитава. Този протест свърши изключително добра работа за нас, защото работодателите и синдикатите публично пред всички вас, се върна процеса, какъвто трябваше да бъде преди месец-месец и половина", добави Борисов.

Той е доволен, че работодатели и синдикати са се съгласили всички разговори да са публични.

Пеевски и бюджета

От думите му стана ясно, че "ДПС - Ново начало" подкрепят бюджета, но не са били на трибунката на Съвета за съвместно управлени,е защото са се върнали към правителство на малцинство, подкрепяне без постове и без комисии от страна на "Ново начало". На въпрос дали това е дистанциране, той отговори: "Дистанциране, прибиране, както искайте го коментирайте".

Г-н Пеевски беше така добър да се съгласи с всички мои предложения и след това министър-председателят слезе при вас и ги обяви", каза Борисов.