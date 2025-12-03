"Ела тука, бе, мафия мръсна! Пред боклуци като теб не се навеждам": Мирчев и Пеевски в жесток скандал (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев влезе в жестока словесна престрелка с лидера на ДПС-НН Делян Пеевски пред кабинет 222А в Народното събрание. Скандалът прерасна в обиди и опити за физическа саморазправа, който бе предотвратен от охраните на Пеевски. Причината - по-рано в сряда по време на брифинг пред медиите Пеевски обясни, че Мирчев бил в кабинета му и "се навеждал да подписва", докато "седи в скута ми". Това предизвика гневна реакция на един от лидерите на "Продължаваме промяната - Демократична България". Още: "Подгъзуваха ми и се навеждаха": Пеевски за Ивайло Мирчев и Христо Иванов (ВИДЕО).

Във видео, споделено в профилите на формацията в социалните мрежи, се вижда как група в състав Иво Мирчев, Божидар Божанов и Асен Василев отиват да искат обяснение за твърденията на Пеевски. Пред вратата обаче ги посреща Радослав Ревански от ДПС-НН, който обясни, че лидерът на партията не е в кабинета си.

"Изкарвайте Пеевски, да излиза тук! Да обясни как съм се бил навеждал, както обяснява. Къде е? Прибрал се е от медиите, НСО-то му е тука, хайде стига сте лъгали, да излиза! Няма да ми обяснявате, звънни на Пеевски по телефона и веднага да идва! Нали е най-смелия човек, казвай му да идва!", обясни яростно Мирчев. От своя страна Ревански неколкократно отговори, че Пеевски не е в кабинета и даде заявка, че ще му звънне по телефона. "Не идвайте като хулигани, като хамали", каза той, което срещна нов гневен отпор от страна на Мирчев.

Още: "Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": Нека главното Д да са децата ни

"Мафия мръсна"

По-малко от минута след разговора между двамата самият Пеевски се появи с кортежа си от охранители. Двамата проведоха напрегнат разговор пред вратата на кабинета, а докато Пеевски се опитваше да си влезе в кабинета, Мирчев го спря физически:

"Що лъжеш, че съм се навеждал, бе?", развика се Мирчев. "Няма какво да ти отговарям, бе?", отвърна му Пеевски.

Още: ПП-ДБ отправиха ултиматум към Борисов и Пеевски за оставка на правителството (ВИДЕО)

"Хората казаха да изчезваш от политическия живот на страната! Няма да лъжеш, че съм се навеждал! Пред такива като боклуци като тебе, не се навеждам! Ела тука, бе, мафия мръсна!", гневно се обърна един от лидерите на ПП-ДБ, а отсреща няколко пъти Пеевски повтори само думите "Не на омразата!"

След като се прибра в кабинета си, заедно с депутата от ДПС-НН Йордан Цонев, пред вратата останаха част от охранителите на Пеевски, след които един от служителите на Националната служба за охрана (НСО), който също отнесе част от гнева на Иво Мирчев:

"Що го пазиш, бе? Ти служиш на България, разбираш ли го това? Ти си НСО - що пазиш тоя боклук, бе, как не те е срам? Ще казват, че съм се навеждал, на боклук като него никога няма да се наведа!", обърна се той към охранителя.

Още: "ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия": Пеевски обвини Радев за погромите и палежите