Рюте не коментира заплахата на Путин за война с Европа

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не коментира отправеното предупреждение от руския диктатор Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа още сега. "Няма да реагирам на всичко, което Путин е казал", заяви Рюте пред журналисти преди началото на срещата на външните министри от НАТО в Брюксел. Той уточни, че САЩ съгласуват с алианса стъпките, предприемани в опитите за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна.

Рюте призова да не се търси подтекст в отсъствието от днешната среща на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, тъй като той ще бъде представен от свой заместник.

"Дано преговорите да доведат до резултат. Благодарение на САЩ и Европа, подкрепата за Украйна продължава, икономическите санкции срещу Русия действат. Това е най-добрият начин да променим сметките на Путин и войната да приключи по-скоро", каза Рюте.

По неговите думи на днешната среща ще бъдат обсъдени стъпките за повишаване на военните разходи и на отбранителното производство съгласно взетите по-рано тази година решения. Предвижда се в днешните разговори да се включат отново и представители на Украйна.

Заплахи от Путин

Припомняме, диктаторът Путин заяви, че не иска война с Европа, но е готов за такава, ако европейците я искат и я започнат. "Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега", каза той. Изявлението му беше направено преди предстоящата му среща в Москва с американския пратеник Стив Уиткоф.