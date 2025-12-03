"Подгъзуваха ми и се навеждаха": Пеевски за Ивайло Мирчев и Христо Иванов (ВИДЕО)

"Хората, които до вчера бяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми подгъзуваха. Седяха ми в скутчето и ми се молеха. Къде е Христо Иванов, Мирчев, който ми се навеждаше да подписва?". Така санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира бившия и настоящия лидер на "Да, България", като уточни, че когато по цял ден са стоели в кабинета му, е бил добър, а сега е лош, защото не ги подкрепя.

"Те никога няма да получат това, което искат - олигарсите България", добави още Пеевски.

Предупреждението на Пеевски: Който сее омраза, ще пожънат омраза

Лидерът на "ДПС - Ново начало" коментира и протеста срещу бюджет 2026 и предупреди организаторите да не делят хората.

"Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора, това няма да го позволя, да не го правят, нека си правят протестите, уважение към техните избиратели. По същия начин искам да уважават моите. Власт се взима или дава на избори. На избори подчертавам", каза Пеевски и уточни, че в момента има мандат, има управляваща тройка.

Пеевски ще подкрепи бюджета

Пеевски заяви, че ще подкрепи бюджета, когато е за хората и обърна внимание, че всички социални придобивки са запазени.

"Щом бюджетът е подкрепен от хората, ще бъде добър за нас", каза Пеевски.

На въпрос защо лидерът на БСП е бил в кабинета му, той отговори: "Защо да не бъде? За социални придобивки на хората. Аз си говоря с всички". ОЩЕ: ПП-ДБ отправиха ултиматум към Борисов и Пеевски за оставка на правителството (ВИДЕО)