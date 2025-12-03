Напусна ЦСКА и тежка контузия приключи сезона му

Станислав Шопов премина от ЦСКА в хърватския Осиек през лятото със свободен трансфер. За жалост по време на тренировка е получил тежка контузия, която ще го извади от игра до края на сезона. От клуба потвърдиха, че ще се наложи да претърпи операция, след която му предстои дълъг период на възстановяване. По време на заниманието преди мача с Вараждин, който ще се играе днес, на 3 декември, Шопов е получил разкъсване на предна кръстна връзка на лявото коляно.

Станислав Шопов е изиграл 14 мача за Осиек, в 10 от които е бил титуляр

Преди да се контузи, Станислав Шопов се представяше на добро ниво в новия си отбор. Изигра 13 мача в хърватското първенство, в 9 от които беше титуляр. Атакуващият полузащитник все още не се е разписал в шампионата, но има две асистенции на сметката си. В турнира за Купата на страната Шопов отбеляза първото си попадение за Осиек при победа с 4:0. Очаква се българинът да отсъства от терените за около 6 месеца. От клуба се надяват да е готов за предсезонната подготовка догодина.

Още: Трансферът се пече: Шведи вадят 400 000 евро за резерва в ЦСКА

Цената на Станислав Шопов е паднала, след като напусна ЦСКА

В момента Осиек се намира на 9-тото място в първенството на Хърватия. Те записаха 12 точки след изиграването на първите 15 мача – 2 победи, 6 равенства и 7 загуби. Станислав Шопов се присъедини към клуба като свободен агент през лятото. Преди това игра три години за ЦСКА, където записа 106 мача, в които вкара 10 гола и даде 13 асистенции. Според сайта „Tarnsfermarkt“ цената на Шопов в момента е 800 000 евро, като най-високата цифра, до която атакуващият халф е стигал остава 1 милион евро. Това се случи през февруари тази година, когато той още беше футболист на ЦСКА.

Още: Най-титулуваният тим в Полша не се отказва от звезда на ЦСКА