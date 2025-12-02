ПП-ДБ отправиха ултиматум към Борисов и Пеевски за оставка на правителството (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната - Демократична България" постави ултиматум пред лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Коалицията, която е основна опозиционна сила, иска двамата да подадат оставката на правителството на Росен Желязков още тази седмица. Думите на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев дойдоха ден след огромните протести срещу бюджет 2026 и срещу управляващата политическа класа в цялата страна.

"Хората искат излизане на Борисов и Пеевски от политиката, ние ги подкрепяме"

Василев благодари на българските граждани в страната, излезли вчера на мирен протест. „Протестът беше мирен, той завърши мирно. Голямото шествие до централата на ГЕРБ нямаше нито един инцидент. Грозните сцени, които видяхме, бяха на провокатори и агитки, докато МВР седеше безучастно и не реагираше. Опитите да се окървави този протест, слава Богу, останаха ограничени – само пред централата на ДПС. Имаше огромен проблем – центърът на София остана без ток точно където трябваше да мине шествието, но шествието беше променено и не беше окървавено", каза бившият финансов министър.

"Чухме хората на протеста – хората искат оставката на това правителство и излизането на Борисов и Пеевски от българската политика. Ние ги подкрепяме напълно. Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно: подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната", отправи послание Асен Василев.

"Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори, и този шанс трябва да им бъде предоставен. Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички граждани, които бяха на протеста, и всички други граждани, които не бяха, но подкрепят тази идея, ще поискаме колективно оставката на това правителство", заяви той.

Кабинетът на Росен Желязков днес, 2 декември, наистина вече оттегли проектобюджет 2026 - на фона на масовите демонстрации в София, Пловдив, Варна и други големи градове в цялата страна. Десетки хиляди граждани излязоха на протести срещу властта, като провокатори направиха опити посланието им да бъде затрито.

Изтеглянето на бюджета е "закъсняло"

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов изтеглянето на бюджета е "тактически закъснял ход". "Това правителство, с това мнозинство, не може да има друг бюджет, защото той е изцяло пленен от Пеевски", каза бившият министър на електронното управление. "Няма как бюджетът да не заделя за неговите касички".

"Оттук нататък ние ще се борим за всеки един глас на протеста и за всеки един глас, който подкрепя протеста. Ние имаме ясна програма и приоритети – „санитарния кордон“, всички наши законодателни инициативи. Те не бяха подкрепени и затова се стигна дотук. Наложи се гражданите да сложат санитарния кордон около него", каза още той.

Божанов отхвърли и тезата на Бойко Борисов и съпартийците му от ГЕРБ, че ПП-ДБ искат да осуетят влизането на България в еврозоната чрез протестите. „Еврозоната има пълната подкрепа на нашата коалиция и тя е вече факт. Никой не може оттук нататък да спекулира, че еврозоната може да бъде провалена“.

