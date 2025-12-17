На тази "Евровизия" освиркването на Израел ще е разрешено

Казусът с участието на Израел на тазгодишния песенен конкурс "Евровизия" се усложнява все повече. Домакинът през 2026 г. австрийската телевизия ORF обяви, че няма да забранява развяването на палестинското знаме от публиката и няма да заглушава евентуалните освирквания по време на израелското изпълнение, както се случи на предишни издания на форума.

70-тото издание на конкурса през май е белязан от масов бойкот. На сцената ще излязат само 35 страни, което е най-малкият брой от 2003 г. насам, след като 5 национални телевизионни оператори, включително тези на Испания, Ирландия и Нидерландия, обявиха, че ще бойкотират шоуто в знак на протест срещу участието на Израел, припомня Ройтерс.

Песенната надпревара се превърна в дипломатически конфликт, като обявилите бойкот твърдят, няма да участват заради цивилните жертви в Ивизата Газа при израелския отговор на атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

Палестински знамена и освирквания - разрешени

Сега орназираторите на конкурса са категорични, че няма да цензурират нищо.

"Ще разрешим всички официални знамена, които съществуват в света, ако отговарят на закона и са в определена форма и размер, съобразени с рискове за сигурността и т.н.", каза изпълнителният продуцент на шоуто Михаел Кроен на пресконференция, организирана от ORF.

"Няма да подслаждаме нищо и няма да избягваме да показваме какво се случва, защото нашата задача е да показваме нещата такива, каквито са", допълни той.

Източник: Getty Images

Телевизионният оператор няма да заглушава звука от освирквания на публиката, както се случи тази година по време на израелското изпълнение, допълни програмният директор на ORF Щефани Гроис-Хоровиц. "Няма да пускаме изкуствени аплодисменти по никакъв начин", каза тя.

Сложният казус с Израел

Израелската телевизия KAN сравни усилията за изключването на страната от "Евровизия" през 2026 г. с вид "културен бойкот".

ORF и австрийското правителство бяха сред най-големите поддръжници на участието на Израел, въпреки възраженията на страни като Исландия и Словения, които също ще бойкотират конкурса. Генералният директор на ORF Роланд Вайсман посети Израел през ноември, за да демонстрира своята подкрепа, предаде БТА.

Освен бойкотиращите държави, в знак на протест срещу участието на Израел швейцарецът Nemo, победител през 2024 г. с "The Code", реши да върне наградата си. След него към бунта се присъедини и ирландският победител от 1994 г. Чарли МакГетигън, който също заяви, че ще върне своя трофей.

Тазгодишното шоу привлече около 166 милиона зрители.

Юбилейното 70-ото издание на "Евровизия" ще се проведе през май 2026 г. във Виена. България също ще участва след 3-годишна пауза. Българската национална телевизия стартира национална селекция за избора на песен, която да ни представи.

