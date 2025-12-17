Бой в парламента: Радостин Василев и депутат на Пеевски се ритат (ВИДЕО)

До бой се стигна днес (17 декември) в пленарната зала на българския парламент. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев и Гюнай Далоолу от "ДПС-Ново начало" се сбиха по време на заседание. Двамата депутати първо си размениха реплики, след което и физически се сблъскаха.

Останалите народни представители ги разтърваха, а председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка до 11 ч.

Сблъсъкът се разигра по време на изказване на министъра на енергетиката Жечо Станков, като причините за напрежението не станаха ясни.

По информация от залата народният представител от "ДПС - Ново начало" се е насочил агресивно към Радостин Василев, който го ритна в крак в корема. Ситуацията бързо ескалира, като последва и втори удар от страна на Василев – този път с юмрук в брадичката на Далоолу.

Останалите депутати се намесиха, за да прекратят конфликта, след което председателят на парламента обяви едночасова почивка.