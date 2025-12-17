Партия на Радев и кой с кого ще управлява? Политолози за развръзката след политическата криза

Преди да се състави парламент, не може да се каже кой с кого ще управлява, защото дори не се знае кой колко депутати ще има. Следващото управление също ще бъде коалиционно. Сглобява се все нещо, което изтрайва известно време и после се разпада, липсва дълготраен консенсус. Няма субект, който да олицетворява промяната за мнозинството от народа. Този коментар направи политологът Татяна Буруджиева в ефира на Нова телевизия.

Относно данните, че 40% искат управление с нова политическа сила, а партия на Румен Радев би ангажирала вота на около половината от тях, Буруджиева каза, че 40% е малко, мислила, че ще са повече.

„Очаквам от обществото още малко да се събуди. През 2020 г. 60% искаха изцяло ново управление. Изборите винаги променят нещо“, каза тя.

Политологът Слави Василев смята, че все още няма категорични индикации, че президентът е готов да основе свой политически проект.

"Възможно е да мислим, че няма да се случи сега, може би затова са 40%, а когато такъв бъде обявен, ще нараснат на 60. Според мен Радев не е съобщил на никого своите намерения, но напълно осъзнава какви са очакванията в момента“, заяви той.

По думите му отсега нататък всеки един момент за създаването на президентска партия е добър, а колкото повече чака, толкова повече ще намалеят очакванията за реална промяна.

„Иначе на изборите менюто ще бъде същото. Само един съвсем нов политически субект може да раздаде съвсем нови карти и да разбърка играта, така ГЕРБ и ДПС няма да имат ключовата дума и за мнозинство във ВСС. Пеевски и Борисов имат голяма симбиоза, докато не се яви Радев, ще останат на върха на държавата", смята Василев.

От своя страна журналистът Силвия Великова посочи, че 20% от готовите да гласуват за нова партия очакват политически проект на президента, а другите - вероятно ново гражданско движение на протестиращите студенти.