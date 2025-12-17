Лукашенко се подмазва на Тръмп и призовава за мир в Украйна (ВИДЕО)

Президентът на Беларус Александър Лукашенко призова за бързи действия за прекратяване на конфликта в Украйна, докато САЩ остават ангажирани с дипломатическите усилия, предаде Reuters. По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп е прав да настоява за бързо разрешаване на конфликта и допълни, че ако политиката му беше налице в самото начало, конфликтът можеше да не се случи. „Много сега зависи от позицията на Тръмп и САЩ. Най-важното е Тръмп да не се отдръпва от тази позиция“, заяви Лукашенко пред американския телевизионен канал „Нюзмакс“.

Силна личност

„Той е човек със силна личност, понякога импулсивен. Нека не се отказва от това, да не вдига ръце и да не си тръгва. Ако направи категорични ходове по този начин, ще има резултати. Ако всичко зависеше строго от Тръмп, войната щеше да е приключила отдавна. Но това е процес с много страни и Тръмп не може да го реши сам. Конфликтът трябва да бъде замразен от горе до долу. След като хората не бъдат убивани, можете да седнете и да се споразумеете за каквото си поискате“, допълни беларуският президент. Лукашенко каза още, че неуспехът да се спре войната може „да завърши зле за Европа и целия свят - тя неизбежно ще прерасне в някакъв глобален конфликт.“

В отговор на въпрос за начините за постигане на мир между президентите на Украйна и Русия Лукашенко отбеляза, че самата настояща ситуация тласка страните към мирно уреждане. Той също така заяви, че по-нататъшната ескалация, според него, би била неизгодна за Русия, тъй като би въвлякла още повече хора във войната.

„Зеленски трябва да разбира и разбира, че това може да завърши с това Украйна да престане да съществува“, каза Лукашенко и допълни: "Ако живееш до "спяща мечка", не я буди, намери нормални отношения".

