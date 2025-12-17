Имотна война за разкопки: Митрополит на нож с археолози, гони туристите

Истинска имотна сага за разкопки на стар храм се разиграва във Великотърновско. Местният митрополит Григорий яростно се съпротивлява срещу археологическите проучвания на мястото с неуредена собственост. Освен жалби срещу археолозите, той призовава и за недопускане на туристи до руините на храма.

Археологът професор Хитко Вачев изпрати отворено писмо до Светия синод и до българския патриарх Данаил. В него той разяснява проблемите на археолозите с Великотърновската митрополия и с Великотърновския митрополит Григорий при археологическите проучвания на манастира на Свети Теодосий Търновски в горите до село Самоводене.

Безпрецедентен спор за собственост между Великотърновската света митрополия и община Велико Търново е на прага да провали държавно финансиране от 100 000 лева за археологически проучвания на манастира през следващата година.

Още: "Храм на Слънцето" и как Свещената зона разкрива тайните си: Проф. Николай Овчаров разказва

Разкопките на манастира, съграден от цар Иван Александър за Свети Теодосий Търновски край Самоводене, започнаха през 2024 г. и са върху 7 декара имот частна общинска собственост.

Сигнали срещу разкопките, държавата на страната на археолозите

Великотърновският митрополит Григорий е сезирал всички възможни държавни институции, включително Министерството на културата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност, че разкопките са незаконни, защото са в манастирски имот и се извършват без разрешение от Великотърновската митрополия.

"В тях са изложени твърдения за нерегламентирани археологически проучвания и искания, в случай на установяване на нарушения, да бъдат предприети мерки за преустановяването им. По повод подадените сигнали е назначена проверка от Инспектората по опазването на културното наследство при Министерството на културата. Не са установени никакви нарушения. Продължава отправянето на сигнали, които нямат отношение върху съдебния спор относно собствеността на имота, но уронват авторитета и научния престиж на археологическия екип", заяви професор Хитко Вачев.

Още: Откриха фигурка на 12 000 години, изобразяваща връзката между човек и животно

За собствеността на земята има висящ съдебен спор във Великотърновския районен съд между Общината и Митрополията. Очаква се по същество делото да започне на 18 декември.

Източник: iStock

Митрополията иска да спре и туристите

В свой сигнал от 6 ноември до институциите от Митрополията искат нещо изненадващо - да бъде спрян и туристическият поток към останките на манастира.

"Археолозите не организираме туристически групи. Факт е, че това свято място е обект на масово поклонение и почит от православните, дошли да се запознаят на място с живота и дейността на бележития духовен деец Свети Теодосий Търновски, главно действащо лице в църковните антиеретически събори и борец за чистотата на православието, както и учител на светия Търновски патриарх Евтимий", смята професор Вачев, цитиран от БНР.

Още: Откриха непокътнат гроб със златни накити от началото на II век край Тополовград (СНИМКИ)

От 40 години той провежда проучвания и те са основно върху църковни комплекси. Казва, че досега върху работата му не е имало натиск от владиците, както и че не е имало случай да работи незаконно.

"В качеството си на дългогодишен изследовател на църковната история и архитектура не съм се натъквал на факт от хилядолетната история на Българската православна църква, свидетелстващ за забрана на достъпа на православни миряни и ктитори до светите храмове", споделя проф. Вачев.

Археологическият обект е класифициран от експертна комисия на 29 септември тази година като национален паметник на културата.

Според професора върху археолозите се оказва безпрецедентен натиск. "Парадоксалното е, че една институция, която трябва да се грижи за духовността, се интересува от материалното. Аз като учен смятам, че давам своя дан за по-голяма духовност", коментира още той.