"ПП е по-жива отвсякога": Асен Василев се закани на държавата с главно "Д"

„Когато в една партия си на острието, ударите падат върху теб – с една основна цел да премахнат ПП, защото им пречи да разпределят порциите или да градят държавата с главно „Д". Това заяви председателят на „Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев по време на общото събрание на партията.

Той напомни, че през 2021 г. ПП тръгнали като горски пожар – имало нужда се промени държавата и енергията на хората и обществото им дало доверие за победа на изборите. „В нощта на изборите се спогледахме с Кирил и трябваше да вземем първото трудно решение – да правим ли правителство или да отидем на нови избори“, посочи Асен Василев. Той посочи, че ПП има две големи цели, които е искала да постигне – Шенген и Еврозоната, като и двете цели вече са постигнати.

Не битка, а война, защото врагът е окопан

Асен Василев заяви, че ПП е по-жива отвсякога. „В момента, в който можехме да станем част от статуквото и разпределяне на порциите – казахме „Не“. Можехме още да сме с 67 депутати, да не сме минали през избори, да няма хора в затвора, да не са си очерняли, ако бяхме се съгласили да си разпределим регулаторите и схемите. Това, което не очакваха е, че ще кажем „Не“ на тази оферта“, подчерта Асен Василев.

Според него трябва да се покаже, че България не е обречена да е на последно място. „Ако продължим с политиките от последните 3 години след 10 години ще сме в средата на Европа. Това не е битка, а не е война, защото врагът е силно окопан“, изтъкна Василев. Той обеща, че няма да се откаже, докато не види една богата и справедлива България.

Обръщение по време на конгреса на ПП направиха и коалиционните партньори на ПП – ДБ. Съпредседателят на Да, България и народен представител от Божидар Божанов заяви, че коалицията може и трябва да обедини хората, че е алтернатива. „Опитите, които прави завладяната държава с мачкане на хората, е да каже, че всички са маскари. Ние не сме маскари. Трябва да убедим всички хора, че това, което правим не са просто приказки, а реалност“, призова Божанов.

Лидерът на ДСБ и народен представител от ПП-ДБ ген. Атанас Атанасов заяви, че трябва да се осъзнае, че силата на ПП-ДБ е в обединението. „Българската държава функционира в едно състояние не узурпирана репресивна власт, която се използва срещу опозицията и политическите затворници. Не трябва да забравяме какви удари се нанасят върху обществеността“, настоя Атанасов.

Според него коалицията на ПП-ДБ е единствената алтернатива на днешното политическо статукво. Атанасов предложи да се възстанови коалиционният съвет на работа, за да може заедно да се обсъждат и взимат решенията.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев добави, че ПП страдат от това, че дават сърце и душа за България, но и че са натискани от медии, фалшива пропаганда, институционален тормоз. „Гневете се, но не грешете. Гневът е движеща сила, но ако можем да го контролираме, ще го превърнем в съзидание. Правейки всичко за българите независимо дали ни харесват или не, трябва начин да достигнем до тях. Хората отчаяно се нуждаят от емпатия, а силите, които се опитват да разделят обществата, са гигантски“, посочи Байкушев. Той заяви, че си струва да е част от ПП и че си заслужава формацията да достигне до все повече избиратели.

Байкушев заяви, че вярва на ПП, че може да предложи нова надежда на България.

