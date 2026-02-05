Незрящ мъж загина при пожар

Един човек е загинал, а двама са пострадали при пожари през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.

Незрящ мъж на 72 години е загинал при пожар в къща в село Телиш, община Червен бряг, област Плевен.

Вчера екипите на пожарната са реагирали на 91 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 57 пожара.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем в жилищни сгради и осем в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, от които 19 в отпадъци и 18 в готварски уреди и комини.

Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции. Шест са лъжливите повиквания, предава БТА.

