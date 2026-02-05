Любопитно:

Цяла България ще гледа филма за Руси Чанев "Душа на актьор"

След емоционалната премиера на "Киномания" и огромния интерес на публиката, документалният разказ за един от най-големите актьори на българското кино и театър - Руси Чанев, филмът за него тръгва на път. "Душа на актьор" на режисьора Ема Константинова и журналиста Георги Тошев ще обиколи страната с подкрепата на Национален фонд "Култура", за да срещне зрителите с личния и професионален свят на актьора, който наскоро навърши 80 години.

Турнето започва официално на 10 февруари от 17:30 ч. в Димитровград, в голямата зала на Дом-музей "Пеньо Пенев". На следващия ден, 11 февруари, от 18:00 ч., екипът ще гостува в Пловдив (кино "Лъки"). Входът и за двете прожекции е безплатен до изчерпване на местата. Изборът на града под тепетата е дълбоко символичен, защото именно от сцената на Пловдивския театър започва творческият път на Чанев заедно с неговите колеги от Театралната академия. Сред тях е и голямата Катя Паскалева, с която са родени на една и съща дата - 18 септември 1945 г. Отново в Пловдив се очаква и следващата голяма театрална изява на актьора в спектакъла на Александър Морфов "Съзаклятие на лицемерието", чиято премиера ще бъде наесен по време на фестивала "Сцена на кръстопът".

Голямата интрига около предстоящите прожекции във Варна, Шумен, Лозенец, Карлово и Казанлък остава въпросът: Къде ще се появи самият Руси Чанев? Макар да е известно, че легендарният актьор не обича пътуванията и публичната суета, той е обещал на екипа да изненада зрителите на живо в част от градовете. Там той ще раздава автографи върху своята последна книга - авторски прочит на "Под игото" от Иван Вазов, с който цели да доближи класиката до езика на днешните млади хора.

Руси Чанев остава в историята на българската култура със своите безкомпромисни роли – от непокорния Петела в "Авантаж" и трагичния Дилбер Танас в "Мера според мера" (на който е и съавтор), до образите му в "Осъдени души" и "Време разделно". "Душа на актьор" е рядък шанс публиката да надникне в неговото усамотение, мъдрост и творчески процес.

Яна Баярова
