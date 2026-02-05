ТЕЦ "Бобов дол" трови хората и иска даже повече, държавата крие и бездейства

Жителите на Големо село - под комините на ТЕЦ „Бобов дол“ - преживяха още една година със свръхзамърсяване със серен диоксид, показват официалните данни за 2025 г. Въпреки че представляват обществена информация, институциите пазят в тайна тези данни, отчетени с мобилната измервателна станция на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС). От „Грийнпийс“ – България обаче са ги получили по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и показаха притеснителната картина.

Всичко това се случва за втори път. Тайното обгазяване от ТЕЦ „Бобов дол“ излезе наяве с публикация на организацията миналия юни. Оттогава нищо не се е променило – нито бездействието на институциите, нито прозрачността на обществената информация, нито замърсяването на въздуха в Големо село. Припомняме, че тогава централата, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, отрече тези данни: Замърсяване, забулено в тайна: Държавата крие нарушения на ТЕЦ, свързан с Ковачки.

Превишена е нормата за замърсяване, но централата не е затворена

През 2025 г. мобилната станция на ИАОС е отчела 30 превишения на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на куб.м. Законът позволява до 24 такива превишения годишно. Превишението на нормата следва да даде основание за затваряне на централата. На практика обаче това не се случва.

Мобилната станция не мери постоянно. Миналата година е била в Големо село седем пъти за различни периоди – според предварително начертан график и в отговор на сигнали за замърсяване. Тези 30 превишения са отчетени в рамките на работата на станцията на тази локация за едва 87 дни, или една четвърт от годината. Въпреки значително краткия период на измерване - отчетени са повече превишения на нормата от позволеното на годишна база. Това показва, че местното население е изложено на опасно замърсяване, много над законовите лимити за опазване на здравето.

Графика: "Грийнпийс" - България

От април 2025 г. в Големо село има станция за постоянно измерване, поставена от ТЕЦ „Бобов дол“ – ново изискване в разрешителното ѝ след силно настояване на местната общност. До края на декември 2025 г. тя е регистрирала общо 25 превишения на средночасовата норма за серен диоксид. Анализът на „Грийнпийс“ – България показва, че нито едно от тези превишения не съвпада със засечените от мобилната станция.

Това означава, че за 2025 г. в двете станции в Големо село са регистрирани 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, като и в двете са отчетени повече от допустимите по закон 24 превишения. Колко замърсяване остава неотчетено за сметка на здравето на местните, е отворен въпрос.

Какво правят институциите с данните?

Освен че институциите пазят в тайна данните, те не правят почти нищо с реални резултати, посочват от екологичната организация. Преди седмица екоминистърът в оставка Манол Генов е използвал данните за замърсяването със серен диоксид като аргумент да поиска от ТЕЦ „Бобов дол“ „инвестиционна програма с краткосрочни и дългосрочни мерки за привеждане дейността на централата в съответствие с условията в Комплексното разрешително“.

В публикацията на министерството няма и дума за резултатите от измерванията. Посочени са данните за 68 проверки, 53 предписания, 17 акта за установени нарушения и 11 наказателни постановления за глоби за общо 2,4 млн. лева. Всичко това на фона на данни, оповестени миналата година от "Грийнпийс", показващи как свързвани с Христо Ковачки централи са избегнали глоби за близо 5 млн. лева. За периода 2018-2025 г. ТЕЦ „Бобов дол“ е спестила над 2,5 млн. лева от глоби: "Заложници сме": Глоби за ТЕЦ-овете на Ковачки масово падат в съда, никой не може да спре замърсяването.

Графика: "Грийнпийс" - България

Когато от "Грийнпийс" за първи път осветлиха данните, подадоха сигнал до контролните институции. Прокуратурата е отказала да образува производство, тъй като нарушенията на ТЕЦ-а били от административен характер. Здравната инспекция им е казала, че изготвя анализ на здравно-демографското състояние на населението. От институциите с правомощия да спират инсталациите, които застрашават здравето на хората и околната среда – МОСВ и екоинспекцията в София, осми месец отговор няма.

А сега накъде?

Предписанието за инвестиционна програма на ТЕЦ „Бобов дол“ е прах в очите, твърди "Грийнпийс" - България. Министърът, заедно с контролните органи и здравните власти, следва да издаде заповед за спиране на централата, докато не извърши достатъчни и качествени ремонти, така че да може да спазва условията в разрешителното си, искат от екологичната организация.

Община Бобол дол, екоинспекцията, ИАОС и МОСВ продължават да не публикуват данните от автоматичната станция в Големо село в реално време в интернет, за да имат директен достъп всички пряко засегнати от замърсяването.

ТЕЦ "Бобов дол" иска да гори пет пъти повече отпадъци

На този фон ТЕЦ-ът иска да увеличи повече от пет пъти количеството отпадъци, което има право да изгаря според разрешителното си. Вместо понастоящем позволените 35 000 тона годишно, ТЕЦ „Бобов дол“ иска да гори по 185 000 тона, става ясно от документи, внесени в контролния орган – регионалната екоинспекция, и цитирани от "Грийнпийс".

Изгарянето на отпадъци в архаичните инсталации на ТЕЦ „Бобов дол“ е предизвиквало редица скандали и масово недоволство през годините, включително и съдебно дело с участието на над 100 местни против тази замърсяваща практика.

Снимка: БГНЕС

Централата започва да гори боклуци през 2018 г., без да е оценено въздействието върху човешкото здраве и околната среда, след тайно писмо от екоминистерството за „експериментално изгаряне“. В разрешителното ѝ официално се въвежда използването на алтернативни горива – биомаса и неопасни отпадъци, от 2019 г.

През 2020 г. екоинспекцията временно спира изгарянето на отпадъци и биомаса в ТЕЦ „Бобов дол“. От ТЕЦ-а правят публични обещания, че няма да горят отпадъци заради общественото недоволство.

ТЕЦ „Бобов дол“ обаче никога не се отказва от разрешителното, което позволява изгарянето на отпадъци – по 34 000 тона годишно. Сега централата иска повече от петкратно увеличение на позволеното количество. Тази информация е заровена в документи към инвестиционно намерение за инсталиране на ново устройство на площадката на централата, разкриват от "Грийнпийс". Предстои процедура, която да оцени въздействието на такова начинание върху здравето на хората и околната среда.

По всичко личи, че собствениците на ТЕЦ-ове като „Бобов дол“ възнамеряват до последно да експлоатират остарелите съоръжения, преди да трябва да отстъпят пред новите технологии. Изгарянето на отпадъци носи двойна печалба на централата – веднъж от комисионата от собственика на боклука и веднъж от продажбата на енергията, произведена при горенето. Сметката обаче е за хората, които живеят под комините, системно обгазявани от безконтролни замърсители пред погледа на бездействащи институции.