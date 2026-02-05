Скаути на елитни италиански тимове гледали ас на Левски по време на финала за Суперкупата

Скаути на два тима от италианската Серия А са били в София, за да гледат изявите на един от основните футболисти на Левски – Майкон, по време на финала за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Това разкрихйа колегите от „Тема спорт“. Според информациите става въпрос за представители на Комо и Торино. Както е известно, наскоро стана ясно, че двата отбора проявяват сериозен интерес към бразилеца и дори обмислят да опитат да го привлекат през лятото.

ОЩЕ: Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение

Комо и Торино имат сериозен интерес към Майкон

Майкон не се представи на най-високо ниво по време на двубоя с Лудогорец като именно той допусна грешка при гола на Бърнард Текпетей, който донесе отличието на „орлите“. Въпреки това представителите на Торино и Комо ще продължат да следят изкъсно представянето на 25-годишния ляв краен защитник, а след това ръководствата на двата клуба ще решат дали да изпратят официална оферта за правата му. Интерес към Майкон има още от страна на Бетис, Алавес, Коринтианс и Коритиба.

Бразилецът води преговори с Левски за удължаване на договора му

Майкон има договор с Левски до лятото на 2027 година, но наскоро стана ясно, че двете страни водят преговори за неговото удължаване. На този етап „сините“ не желаят да се разделят с бразилския защитник, но това може да се промени, ако столичани получат солидна оферта за правата му. Напоследък се говори, че на „Герена“ са склонни да продадат Майкон, но само срещу минимум 3 милиона евро.

ОЩЕ: Фенове на Левски с гневно писмо до БФС, ПФЛ и министъра на вътрешните работи