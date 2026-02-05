ЦСКА преговаря със заместник на Делова, чака го следващата седмица

Ръководството на ЦСКА е в напреднали преговори с централен защитник, който да подсили състава на Христо Янев. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите шефовете на „армейците“ искат да привлекат нов бранител заради неяснотата около бъдещето на един от най-стабилните футболисти на българския гранд – Лумбард Делова. Както е известно, косовският национал има договор с „червените“ до лятото на 2027-ма, но в контракта му има записана сравнително ниска откупна клауза на стойност 950 000 евро, а това поставя под въпрос неговото оставане в тима след настоящия сезон.

Лумбард Делова се дърпа за нов договор

От ЦСКА стартираха преговори с Делова за нов договор, в който да няма записана откупна клауза. За сметка на това централният защитник ще получи солидно увеличение на заплатата. На този етап обаче косовският футболист отказва да подпише контракта. Затова и шефовете на „армейците“ са решили да му намерят заместник, в случай, че след края на сезона някой клуб плати откупната клауза на Делова и той напусне „червените“.

Новият защитник притежава завидна физика

Очаква се преговорите между ЦСКА и новия защитник да приключат до края на тази седмица, а през следващата той да пристигне у нас и да се присъедини към „армейците“. Името на играча се пази в тайна, но е ясно, че той е много здрав физически, силен в единоборствата, както и убедителен при играта за висока топка. Също така се знае, че чаканият бранител ще бъде европеец и няма да заема място за състезател извън ЕС.

