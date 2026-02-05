Хванаха фалшиви 20 евро в хипермаркет

Фалшиви 20 евро са засечени в Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, цитирани от БТА. В сряда по обяд в хипермаркет в града мъж е направил опит да плати с банкнотата на каса за самообслужване.

След като не успял, помолил служител на магазина да му помогне. Машината отново отхвърлила банкнотата. Тогава персоналът на магазина я поставил в специално устройство, което показало, че е неистинска. Мъжът, на 70-годишна възраст, е предал фалшификата с протокол на разследващите. Работата по случая продължава, допълниха от полицията.

Последно в страната неистински купюри на евробанкноти бяха установени във Варненска област в края на януари. Банкнотите бяха с номинал 200, 50 и 20 евро.

