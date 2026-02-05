Станах кралица: Нана Гладуиш "изби рибата" (ВИДЕО)

След разтърсващото признание на Нана Гладуиш от януари относно здравословното ѝ състояние, любимата бивша водеща на "Съдебен спор" реши да зарадва почитателите си в социалните мрежи. Както често прави, тя отново се включи с видео публикация във Facebook - този път, за да разкаже за една забавна случка, свързана със сина ѝ, но с продължение, в което всяка следваща дума разсмива повече.

От Мамасита в Куин

Във видео записа, направен от Колумбия Нана споделя, че през годините синът ѝ Джейсън много се е забавлявал, измисляйки различни обръщения за майка си. Първоначално започнал с Мамасита - вдъхновение от популярната песен с това заглавие.

В един момент, когато било навлязло "модерното обръщение на "брат", както коментира Гладуиш, нейното момче започнало също да го употребява. Нана категорично била против, защото "не му е брат, а майка". Тогава се родила идеята за "майка-брат".

След като семейството се премества да живее в чужбина, много хора в САЩ започват да натичат Гладуиш "Мис Нана". А Джейсън заявява: "Ти за мен си Мис България!"

"Започна да се подиграва, казвайки ми Мис България... Вчера бях титулувана до Куин (Кралица). И това изби рибата! Официално съм Куин.", казва Нана с усмивка.

"Ето го доказателството" - в края на видеото тя дори показа как улични рапъри я възпяват като "Нана Куин".