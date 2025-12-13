"Правителствата се свалят в София, но се избират в страната": Плевнелиев за протестите и оставката

Кабинетът подаде оставка:

Правителствата се свалят в София, но се избират в страната. Това каза президентът на Република България (2012–2017) Росен Плевнелиев в ефира на БНТ. Той коментира оставката на правителството на фона на масовите граждански протести, като подчерта, че решението е било логично след натрупването на обществено напрежение.

По думите му протестите не са били просто социална реакция, а морален сигнал към властта. "Тук имаше елемент на морална кауза, достойна за уважение – искане за по-добре работещи, по-прозрачни институции", каза той.

"Когато имате силна гражданска енергия и осъзнавате, че отивате към избори, въпросът вече е как да минимизирате щетите", поясни Плевнелиев и посочи, че Бойко Борисов е разпознал момента: "Виждал съм го много пъти през годините – усеща пулса и дава назад. След като каза: давам оставката, опасността да бъдат заличени беше намалена".

Той направи пряка връзка с предишна оставка на кабинет на Борисов. "През февруари 2013 г. видях как Борисов си хвърли оставката от трибуната". По думите му и тогава, и сега, решението е дошло след силен обществен натиск.

Плевнелиев подчерта, че оставката бележи край на един управленски модел и начало на нов политически цикъл. "Само по действията ще познаем как ще се раждат новите коалиции и какви зависимости ще има", каза той.

Оставката на правителството, по думите му, не е слабост, а реакция на политическата реалност и ясно изразената воля на обществото.

