Явор Божанков: Нечовешката арогантност събори правителството

ГЕРБ нито веднъж не назоваха истинския проблем. Този протест започна от бюджета. Но ние имаме повод за гордост, защото протеста не беше заради 2% осигуровки, не беше заради дивидента, а беше заради потъпканото достойнство на нашия народ. Това коментира депутатът от ПГ на ПП-ДБ Явор Божанков в ефира на БНТ. "Цяла България каза, че няма да позволи повече някой да потъпква достойнството на хората. Тази арогантност срещна категоричен отговор, че така повече няма да продължава - това е ясното послание", добави той.

По думите му "ГЕРБ се въртят около повода за бюджета, ДПС - Ново начало не са дали никакъв сигнал, че нещо осъзнават, а ИТН и БСП наглеят с още по-голяма сила". "Никакъв урок не е научен и оттук насетне големият въпрос е как продължаваме. Какво не им достигна… Тази върховна висша, нечовешка арогантност е това, което събори правителството. Нищо друго. Те очевидно не са способни на промяна и промяната ще стане, въпреки тях", добави Божанков.

Депутатът е на мнение, че ако искаме честни избори, трябва да се направи промяна в изборните правила и това да се гарантира на 100% и с участници в секции, и с наблюдатели, но и с промени в изборните правила.

Проект на Румен Радев

Божанков смята, че пред евентуален бъдещ политически проект на президента Румен Радев, за който се говори от години, има два основни проблема - първият е неговата геополитическа ориентация, а вторият е "Боташ".