Роджър Федерер се завръща на турнир от Големия шлем на 44-годишна възраст

20-кратният носител на титлата от Големия шлем Роджър Федерер обяви завръщането си в спорта три години след оттеглянето си. 44-годишният швейцарец, който е прекарал общо 310 седмици като номер едно в света, сложи край на професионалната си кариера през 2022 г. Федерер е играл в 1750 мача на сингъл и двойки. Сега обаче той ще се завърне на корта още веднъж. Това ще се случи по време на Australian Open 2026, където ще участват и трима бивши номер едно в света.

Федерер ще играе демонстративен мач в Австралия

Шесткратният победител в Мелбърн ще вземе участие в демонстративен мач в "Мелбърн Парк" през 2026 г., като на 17 януари към него ще се присъединят осемкратният победител в турнири от Големия шлем Андре Агаси, двукратният шампион от US Open Патрик Рафтър и двукратният победител в турнири от Големия шлем Лейтън Хюит. Мачът е част от церемонията по откриването на турнира, която ще се състои ден преди началото на турнира на 18 януари.

Федерер обяви новината в профила си в социалните мрежи, като каза: "Сякаш е минала цяла вечност, откакто измислих израза "щастлив шлем" за Australian Open, и все още се усмихвам, когато си спомня всички моменти, които съм преживял тук. Преживях толкова много емоции на "Род Лейвър Арена"... радостта от шестте титли "Норман", честта да играя пред самия Род Лейвър, предизвикателството да се състезавам срещу най-големите си съперници и винаги огромната любов и подкрепа на австралийските фенове."

"Връщането ми, за да спечеля Australian Open през 2017 г., е един от най-ценните ми спомени от Големия шлем, а повторението на този успех през 2018 г. беше още една сбъдната мечта в Мелбърн", продължи той. "Нямам търпение да се върна отново в Австралия и да създам още фантастични моменти с всички австралийски фенове."

Организаторите на турнира въведоха и "1 Point Slam" по време на Open Week, като номер едно в света Карлос Алкарас ще участва в турнир с 48 играчи, включващ професионалисти, аматьори и дори знаменитости с уайлдкард, а победителят ще получи награда от 1 милион долара. Иначе това не е първото завръщане на Федерер на корта, откакто се пенсионира. През изминалата година той бе в Шанхай, където взе участие в турнира на двойки.