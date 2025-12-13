Зинедин Зидан се завърна на "Бернабеу", но има друг фаворит за поста на Шаби Алонсо

Шаби Алонсо, който беше назначен за треньор на Реал Мадрид едва през май, е под сериозен натиск след серия от слаби резултати. Преди мача от Шампионската лига тази седмица в испанската столица, "кралете" бяха спечелили само два от последните си седем мача във всички турнири, като загубата с 2:0 от Селта Виго миналата седмица беше особено разочароваща. Медиите в Испания предположиха, че ако "белите" не успеят да постигнат победа срещу отбора на Пеп Гуардиола, то Алонсо ще бъде уволнен само шест месеца след назначаването му.

На фона на несигурното бъдеще на Алонсо: Зидан бе забелязан на "Бернабеу"

По време на срещата се видяха интересни фигури от близкото минало на клуба. Зинедин Зидан беше на стадион "Бернабеу" в сряда вечерта, когато несигурното бъдеще на Шаби Алонсо в Реал Мадрид беше поставено под още по-голямо съмнение след загубата с 2:1 от Манчестър Сити. Разговорите неизбежно се насочиха към непосредственото бъдеще на испанския специалист, след като головете на Нико О'Райли и Ерлинг Холанд донесоха трите точки на гостите от Манчестър.

Zidane at the Santiago Bernabeu. 🤍 pic.twitter.com/zpfV9sRMT1 — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 10, 2025

Името на Зидан продължава да се споменава като потенциален заместник на Алонсо, в случай че испанецът бъде уволнен от поста си, пише "Mundo Deportivo". Въпреки това, изглежда, че от клуба няма да се опитат да привлекат Зидан за трети мандат. 53-годишният треньор също не обмисля завръщане на "Бернабеу". Причината е, че Зидан е водещият кандидат за наследник на Дидие Дешан като селекционер на Франция след Световното първенство догодина.

Спрягат легенда на Ливърпул за треньорския пост в Реал

След края на мача със Сити в испанските медии се появи изненадващ кандидат за поста на Алонсо. Става въпрос за бившия мениджър на Ливърпул - Юрген Клоп. 58-годишният германец обаче може да се окаже по-трудно да бъде привлечен. Според информациите той печели 8,7 милиона паунда в ролята си на главен директор на Ред Бул за световния футбол, като отговаря за дейността на РБ Лайпциг, Ред Бул Залцбург, Ню Йорк Ред Булс, Ред Бул Брагантино и Омия Ардиджа. И няма клауза, която Реал Мадрид да може да плати, за да го освободи от договора му.

Въпреки това, според "Defense Central", Клоп има клауза в договора си, която гласи, че той може да напусне, ако германският национален отбор или европейски топ клуб го потърсят. Това може дори да означава, че Реал Мадрид няма да трябва да плаща компенсация на Ред Бул. Но се смята, че плащането на такса би могло да подслади сделката между двете организации. Освен за поста в Реал, Юрген Клоп е спряган още за завръщане на "Анфийлд".