Правна комисия прие звено за технологии на изборите: ПП-ДБ подозират стар сценарий

Правна комисия реши да има звено към ЦИК за технологии в изборния процес, което трябва да подпомага комисията в дейностите, свързани с използването им. Това се случи след като комисията прие предложение на работната група по Изборния кодекс. Текстът беше приет на второ четене с 11 гласа "за", 5 "против" и 3 "въздържал се". Окончателното решение ще бъде взето от пленарна зала. Предложението дойде във връзка с гласуваното по-рано решение за замяна на машините за гласуване със скенери за гласуване.

Според текстовете съставът, начинът на формиране, функциите и задачите на звеното ще се определят с правила, приети от комисията.

ПП-ДБ подозират гласуване само с хартия

В рамките на дебата по текстовете Надежда Йорданова заподозря, че управляващите искат да върнат изцяло и само гласуването с хартия, ако не се случат оптичните устройства. "Какво очаквате, ако се прилага старата технология?", попита Надежда Йорданова от ПП-ДБ във връзка с организацията на изборите от страна на ЦИК.

Припомняме, че при приемането на решението за гласуване с оптичните технически устройства за сканиране от ГЕРБ обявиха, че в случай, че те не могат да бъдат въведени, ще се гласува по стария начин.

"Кажете ми наистина на 55-ия ден преди гласуването, ЦИК какви точно правомощия ще има, защото вие не предвиждате отлагатено влизане в сила на тези разпоредби?", попита още Йорданова и зададе въпрос дали се повтаря сценарият от първия тур на местните избори, когато се гласуваше само с хартия.

Междувременно не мина предложението за преброителни комисии на ПП-ДБ, като те самите казаха, че ще се въздържат по него.