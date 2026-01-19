Най-важните новини за деня: 19 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 януари 2026 г.

ИЗВЪНРЕДНО! РУМЕН РАДЕВ ПОДАВА ОСТАВКА КАТО ПРЕЗИДЕНТ (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев подаде оставка като държавен глава и даде заявка, че ще участва на предстоящите предсрочни парламентарни избори тази година. Това стана със специално обръщение към нацията от "Дондуков" 2. Припомняме, че днешната дата е символична, защото на 19 януари 2017 г. Радев и Илияна Йотова полагат за първи път клетва като президент и вицепрезидент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари официално встъпват в длъжност.

СЛЕД ОСТАВКАТА НА РАДЕВ: КАКВО СЛЕДВА? (ВИДЕО)

След оставката на президента Румен Радев като държавен глава, на ход е нова конституционна процедура, безпрецедентна за най-новата българска история. От официалното констатиране на оставката му от Конституционния съд вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на президента. Съгласно чл. 97, ал. 3 от Конституцията тя изпълнява длъжността до края на мандата и разполага с пълния обем конституционни правомощия - подписва укази, представлява страната в международните отношения и при необходимост може да назначи служебно правителство.

РАДЕВ С ИЗВЪНРЕДНО ОБРЪЩЕНИЕ В 19 Ч. ДНЕС. ОБЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ УЧАСТВА НА ИЗБОРИТЕ?

Президентът Румен Радев ще излезе с извънредно обръщение в 19 ч. днес, съобщиха от "Дондуков" 2, но без да уточняват темата на обръщението. От края на миналата седмица източници на Actualno.com съобщиха, че държавният глава възнамерява в близките дни да обяви оттеглянето си от президентската институция, но тази информация засега не е потвърдена официално.

КРИСТАЛНА СФЕРА ЗА НЕРОДЕН ПЕТКО: ПРОФ. ПЛАМЕН КИРОВ ОБЯСНИ КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО РАДЕВ ХВЪРЛИ ОСТАВКА

„Не мога да имам прогнози, тъй като кристална сфера не притежавам още, но ми се струва, че се повтаря историята като мача с великите гросмайстори Боби Фишер и Борис Спаски. Спаски започва да се мъчи да отгатне какви пъклени планове и замисли има Боби Фишер, изпада в тежък цайтнот и след това Фишер спечели партията. Така и с Нероден Петков се занимаваме повече от година“. Това заяви бившият конституционен съдия, а сега преподавател по Конституционно право в СУ проф. Пламен Киров пред bTV за евентуална партия на президента Румен Радев и неговото излизане на предсрочните парламентарни избори. Слухове, че още тази седмица и то днес, 19 януари, Радев ще подаде оставка като президент и ще се яви на предсрочните парламентарни избори, вече вървят усилено.

ПО-БЛИЗКА ДО ОРБАН, ОТКОЛКОТО ДО ЕС: ПРОФ. НИКОЛАЙ РАДУЛОВ ЗА БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА НА РУМЕН РАДЕВ (ВИДЕО)

По-близка до Орбан, отколкото до Европейския съюз. Така в предаването Студио Actualno проф. Николай Радулов, депутат и заместник-председател на ПГ на МЕЧ, експерт и преподавател по национална сигурност, прогнозира каква ще бъде политиката на президента Румен Радев, ако той слезе на политическия терен: “Аз мисля, че биографията му е достатъчно показателна, че този човек се стреми в показаните си политически привързаности да пази някакъв баланс. Натовски офицер, има отношение по всички теми, свързани с това какво да прави НАТО. Същевременно е против военно участие в Украйна. Всъщност аз също съм против военно участие където и да е, български войник не трябва да пролива кръвта си за чужди държави.

ХРИСТО МУТАФЧИЕВ: ТОШКО ЙОРДАНОВ СЕ ОТНАСЯ НАГЛО С КУЛТУРАТА, БАЧЕВ НЕ РАЗБРА ЗАЩО Е МИНИСТЪР (ВИДЕО)

Това, че тя беше възстановена на длъжност, е похвално, но това, че не попитаха, преди да го направят, означава грешки на растежа. Това заяви в предаването "Студио Actualno" председателят на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев, коментирайки опитите за отстраняване от длъжност на директора на Националната филмотека Антония Ковачева.

ОЦЕНКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ: РЕШЕНИЕ ИЛИ НОВ ПРОБЛЕМ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Оценка за дисциплина, която влияе върху образователния статус на ученика. Ефективни санкции за родителите, които неглижират задълженията си. Възпитание в ценности и добродетели чрез учебната програма. За тези промени настояха в своя позиция от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Според някои специалисти оценката за поведение е нещо повече от просто формална оценка - тя отразява цялостната философия на образованието в дадена страна, която разглежда училището не само като място за придобиване на академични знания, но и като социална и образователна среда, която насърчава моралния характер, дисциплината и способността за работа в екип.

"ЩЕ СТАНЕ СТРАШНО": БЛС СЪС СТРЯСКАЩА ПРОГНОЗА, АКО ДЪРЖАВАТА НЕ УВЕЛИЧИ ПАРИТЕ ЗА ЗДРАВЕ

Председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) Николай Брънзалов предупреди, че ако не се увеличат драстично парите за здраве, след кратък срок от време България ще обеднее от лекари, ще обеднее от медицински сестри и тези неща ще се отразят на здравословното състояние на цялото общество, каза той в студиото на bTV. Още: Лекари категорични: Потребителската такса не покрива разходите ни

ТЕЖКА ЖП КАТАСТРОФА С ДЕСЕТКИ ЗАГИНАЛИ И СТОТИЦИ РАНЕНИ В ИСПАНИЯ (СНИМКИ+ВИДЕО)

Два високоскоростни влака дерайлираха в неделя в Южна Испания, като има данни за най-малко 39 загинали и 112 ранени. От ранените 25 са в по-тежко състояние, съобщава "Ройтерс", като цитира изявление на оператора на железопътната мрежа Adif и държавния телевизионен канал RTVE. От пострадалите 48 души остават в болница, включително 5 деца. Инцидентът е станал близо до Кордоба. Още: Втора катастрофа с товарен влак в Русия за седмицата (ВИДЕО и СНИМКИ)

НИКАКВА МИСЪЛ ЗА МИР ОТ СТРАНА НА КРЕМЪЛ: РУСИЯ ИЗСИПА НАД 300 АВИОБОМБИ В УКРАЙНА ЗА 24 ЧАСА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Няма да има мир в Украйна през 2026 година, времето е на страната на Кремъл – такива послания отправи Виктор Медведчук в интервю за руската държавна пропагандно-информационна агенция ТАСС. Медвчедчук е известен като кумец на Путин – той беше арестуван в Украйна за държавна измяна, но беше в крайна сметка разменен за 55 пленени от руснаците украински войници, част от "Азов" - ОЩЕ: Размяна на пленници: Украйна освободи 55 руснаци срещу бойци от полка "Азов" (СНИМКИ)

ЗАРАДИ ТРЪМП: ЕВРОПА ОБМИСЛЯ НОВА ВЕРСИЯ НА НАТО - БЕЗ САЩ, НО С УКРАЙНА

За много европейски правителства, включително най-верните съюзници на САЩ, заплахата на Доналд Тръмп с наказателни мита срещу всеки, който се опита да го спре да завземе Гренландия, беше последната капка, която преля чашата. И досега имаше горещи спорове и напрежение по време на втория мандат на републиканеца, но вече е ясно, че разводът на Европа с Америка е неизбежен, пише Politico.

ЕС СРЕЩУ МАФИОТСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЪМП ЗА ГРЕНЛАНДИЯ: ГОТВИ СЕ УДАР ЗА МИЛИАРДИ СРЕЩУ САЩ

Европейските посланици, представители на 27-те страни-членки на ЕС, са обсъдили активиране на най-мощното икономическо оръжие на Европейския съюз - Инструментът срещу принудата (ACI). Това е станало на снощната спешна среща, свикана от Кипър - страната е временен председател на ЕС. Срещата е заради заканата на Доналд Тръмп, който обяви мита за 8 европейски държави заради Гренландия. Обсъждането не е било просто принципно - изготвен е списък с ответни мерки в рамките на ACI, включително мита за американски стоки и услуги, пише Financial Times.

FINANCIAL TIMES: ФАНТАСТИЧНАТА ГЕОПОЛИТИКА НА ДОНАЛД ТРЪМП

Автор на анализа за Financial Times е Хауърд Френч - колумнист в списание Foreign Policy, професор във Висшето училище по журналистика към Колумбийския университет и опитен чуждестранен кореспондент. Аctualno.com публикува текста без редакторска намеса.

ИРАНЦИ БЕЗ ОЧИ, ОТКАЗВАТ ИМ ПРЕЛИВАНЕ НА КРЪВ: ЛЕКАРИ С ДАННИ ЗА ФЕНОМЕНАЛЕН БРОЙ УБИТИ И РАНЕНИ ПРОТЕСТИРАЩИ

Британското издание The Times излезе със стряскаща информация за броя на убитите и ранените протестиращи в Иран по време на настоящата вълна от демонстрации срещу режима. Медията се позовава на ирански лекари, които потвърждават картината на насилие в рамките на два дни - 8 и 9 януари. Точно на 8 януари властта прекъсна интернета в цялата страна, за да спре координацията между протестиращите и да не допусне изтичане на видеа и снимки от репресиите на силите за сигурност срещу тях.