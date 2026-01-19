Любопитно:

От "олигархичен проект с кремълска закваска" до "България има лидер": Реакциите в мрежите след оставката на Радев

19 януари 2026, 21:23 часа 432 прочитания 0 коментара
След оставката на Румен Радев от президентския пост, социалните мрежи се изпълниха с реакции от общественици, журналисти и политици за бъдещите ходове на новия партиен водач и новият вече президент Илияна Йотова.

Според икономическият анализатор и експерт Евгений Кънев не трябва да вярваме на "поредния олигархичен проект с кремълска закваска": 

Политологът доц. Мария Пиргова обяви подкрепа за новата формация:

Историкът Александър Стоянов прави препратки към общественото недоволсво и протестите, довели до свалянето на кабинета Желязков, както и бъдещото представяне на партията на Радев:

Водещата и комедиант Оля Малинова пък се обърна хумористично към развоя на обстоятелствата с президентския пост:

Операторът Бебо Халваджиян, който е сред обществениците и защитници на демократичната общност, акцентира върху края на мандата на Радев:

А районният кмет Трайчо Трайков припомни един от управленските "успехи" на служебните кабинети под ръководството на Радев:

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Румен Радев оставка Румен Радев
