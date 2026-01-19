Войната в Украйна:

Радар за икономика: Най-важните новини на 19 януари 2026 г.

19 януари 2026, 23:00 часа 228 прочитания 0 коментара
Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 19 януари 2026 г.

Кога ще бъдат повишени заплатите в бюджетната сфера: Властта отговори

Полагаме неистови усилия за индексация с 5 на сто на заплатите на заетите в бюджетната сфера до края на месеца, но ако трябва да бъда откровен, според мен това реално ще стане с плащанията през февруари, със задна дата от 1 януари. Това прогнозира заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Кога ще бъдат повишени заплатите в бюджетната сфера: Властта отговори

Ще има ли по-високи пенсии: Обсъдиха промените в пенсионната система

Иначе на НСТС представителите на правителството в оставка, бизнесът и синдикатите обсъдиха предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), предвиждащи въвеждането на мултифондовата пенсионна система.С въвеждането на мултифондовия модел ще се подобри значително и ще се повиши доходността от средствата в капиталовия стълб на пенсионната система. Това каза на брифинг в Министерския съвет председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански след края на заседанието. Ще има ли по-високи пенсии: Обсъдиха промените в пенсионната система

България е сред страните с най-висока инфлация в Европейския съюз

Годишната инфлация в Европейския съюз (ЕС) се е забавила до 2,3 на сто през декември 2025 г. след темп от 2,4 на сто през ноември, Това съобщи днес европейската статистическа служба Евростат. В еврозоната годишната инфлация през декември е била 1,9 на сто след 2,1 на сто през ноември. В България по хармонизирания индекс на потребителските цени е отчетено забавяне на годишния темп на инфлацията до 3,5 на сто през декември спрямо 3,7 на сто през ноември, като това равнище нарежда страната ни на шесто място в ЕС. България е сред страните с най-висока инфлация в Европейския съюз

Кабинетът в оставка поема нов дълг за стотици милиони

Въпреки това, правителството в оставка продължава да тегли заеми. Министерството на финансите (МФ) на правителството в оставка ще предложи за продажба лихвоносни съкровищни облигации със срочност две години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен за днес. Това става известно от съобщение на Българската народна банка. Кабинетът в оставка поема нов дълг за стотици милиони

Обрат: "Булгаргаз" пак поиска поскъпване на природния газ

А природният газ отново ще поскъпва. "Булгаргаз" поиска цена на природния газ за януари от 32,34 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано днес от енергийния регулатор. Намерението почти сигурно означава поскъпване на газа от февруари.

Обрат: "Булгаргаз" пак поиска поскъпване на природния газ

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Дълг Инфлация Заплати Пенсии цена на газа
