Димитър Ганев: Радев няма време да регистрира партия, ще участва на изборите с коалиция

Румен Радев няма време да регистрира партия. Вероятно ще се прибегне до нещо, което е правено и друг път – няколко партии правят коалиция и това е формацията, с която президентът ще се яви на избори. Това прогнозира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в "Интервюто в Новините на NOVA". Той обясни, че оттук нататък конституционната процедура ще се води от Илияна Йотова. Тя ще започне с консултации с политическите сили за номинации за служебен премиер. Възможните варианти са или Андрей Гюров, или човек, свързан със „статуквото”, каза политологът. Два месеца след като бъде назначен премиерът, ще бъдат произведени парламентарните избори, поясни той.

„Радев избра сега да подаде оставка, за да не участва в процеса на съставяне на служебен кабинет и избор на служебен министър-председател”, коментира още Ганев. Той посочи, че логиката на тези действия е държавният глава да се разграничи от служебния кабинет, за да не последват обвинения, че е назначил такъв, който да проведе изборите, в които той ще участва.

Социологът Андрей Рачев каза, че е хубаво, че Румен Радев не е смесил подаването на оставка и обявяването на партия. Според него как президентът ще влезе в политиката ще стане ясно, след като Конституционният съд констатира оставката му и Илияна Йотова заеме поста.

Според Райчев Радев може „да запълни нишата на БСП”, вторият вариант – да направи умерено патриотична формация, като допусна, че последното е по-възможно. Ганев изрази мнение, че Радев ще опита да се представи като легитимна алтернатива на всичко, което се е натрупало като негативи по отношение на статуквото.

На въпроса кои биха били избиратели на Радев Ганев смята, че най-големият резерв се намира в „партията на негласуващите – между 800 хиляди и 1 милион в последната година и половина”. Според Райчев Румен Радев може да изгради мост към САЩ и да участва в политиката на Европа. Ганев изрази съгласие, но допълни, че това носи и риск спрямо отношението на Брюксел към неговите евентуални бъдещи действия.

