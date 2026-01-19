Социолог: За партиите е важно преди изборите да заявят дали ще работят с Румен Радев, или не

„Водещото послание в обръщението на президента беше заявката да се превърне в лидираща фигура на това антикорупционно мнозинство“, каза в ефира на bTV социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова. „Дали обаче неговото включване в парламентарната надпревара ще позволи на това мнозинство да остане консолидирано, или ще засили конкуренцията между политическите играчи, които застават на тези позиции, предстои да видим. Това е едно от най-любопитните неща, които ще наблюдаваме до изборите“, каза тя.

Според нея включването на Румен Радев в надпреварата е много сериозен елемент от предстоящата предизборна кампания. „Факт е, че има една част от българското общество, която очакваше неговото включване с идеята да го подкрепи. В края на миналата година имахме проучване, което измери условно потенциала на формация на Румен Радев. Потенциалът се очертаваше в граници, аналогични на подкрепата, която биха получили към този момент ГЕРБ и ПП-ДБ“, каза Петрова.

„Предстои да видим дали подкрепата за него ще остане ограничена в рамките на политическите сили, които и без това се очертаваха като потенциален резервоар - симпатизанти и „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“. Или пък дали ще успее да надскочи границата на това електорално тяло и да привлече както и част от негласуващите, така и част от привържениците на ПП-ДБ“, коментира социологът.

„Смятам, че става още по-важно за политическите партии още преди изборите да заявят своята позиция по въпроса биха ли работили заедно с него, или не. За избирателите на много от тях това е важна разделителна линия, предвид някои много спорни позиции по геополитически въпроси“, на мнение е Геновева Петрова.

