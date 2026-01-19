Спорт:

Мароко оспорва победата на Сенегал по съдебен път

19 януари 2026, 22:13 часа 279 прочитания 0 коментара
Мароко оспорва победата на Сенегал по съдебен път

Мароко ще предприеме правни действия заради крайния изход от финала за Купата на африканските нации в Рабат в неделя, където съперникът Сенегал напусна терена, за да протестира срещу отсъдена дузпа, но по-късно се върна и спечели мача с 1:0 след продължения. Не е ясно обаче какво иска да постигне Мароко с жалбата си, освен да протестира официално срещу резултата от мача. Това е и една от водещите спортни новини след драматичния финал в неделя вечер.

Позицията на Мароко

"Кралската мароканска футболна федерация обявява, че ще предприеме правни действия, спрямо правилата на Африканската футболна конфедерацията и ФИФА, относно напускането на терена от сенегалския национален отбор по време на финала срещу мароканския държавен тим, както и относно събитията около това решение, след като съдията отсъди дузпа, която беше счетена за правилна от всички експерти. Тази ситуация оказа значително влияние върху нормалния ход на мача и върху представянето на играчите", гласи позицията на Мароко.

Още: Грешникът за Мароко във финала на КАФ срещу Сенегал: Сърцето ме боли, извинявам се!

По-рано днес президентът на ФИФА Джани Инфантино и Африканската футболна конфедерация осъдиха поведението на сенегалските футболисти и членове на треньорския щаб след хаотичните сцени, заявявайки, че насилието и напускането на терена нямат място във футбола. "Станахме свидетели на неприемливи сцени на терена и по трибуните - категорично осъждаме поведението на някои "привърженици", както и на някои сенегалски състезатели и членове на техническия персонал", коментира Инфантино.

От Африканската конфедерация заявиха, че преглеждат записите и че ще последват дисциплинарни производства, добавяйки, че осъждат "неприемливото поведение от страна на някои играчи и длъжностни лица".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: В скандален мач с отменен гол и пропусната дузпа: Сенегал е новият крал на Африка! (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Купа на африканските нации Мароко отбор Сенегал отбор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес