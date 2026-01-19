Мароко оспорва победата на Сенегал по съдебен път

Мароко ще предприеме правни действия заради крайния изход от финала за Купата на африканските нации в Рабат в неделя, където съперникът Сенегал напусна терена, за да протестира срещу отсъдена дузпа, но по-късно се върна и спечели мача с 1:0 след продължения. Не е ясно обаче какво иска да постигне Мароко с жалбата си, освен да протестира официално срещу резултата от мача. Това е и една от водещите спортни новини след драматичния финал в неделя вечер.

Позицията на Мароко

"Кралската мароканска футболна федерация обявява, че ще предприеме правни действия, спрямо правилата на Африканската футболна конфедерацията и ФИФА, относно напускането на терена от сенегалския национален отбор по време на финала срещу мароканския държавен тим, както и относно събитията около това решение, след като съдията отсъди дузпа, която беше счетена за правилна от всички експерти. Тази ситуация оказа значително влияние върху нормалния ход на мача и върху представянето на играчите", гласи позицията на Мароко.

По-рано днес президентът на ФИФА Джани Инфантино и Африканската футболна конфедерация осъдиха поведението на сенегалските футболисти и членове на треньорския щаб след хаотичните сцени, заявявайки, че насилието и напускането на терена нямат място във футбола. "Станахме свидетели на неприемливи сцени на терена и по трибуните - категорично осъждаме поведението на някои "привърженици", както и на някои сенегалски състезатели и членове на техническия персонал", коментира Инфантино.

От Африканската конфедерация заявиха, че преглеждат записите и че ще последват дисциплинарни производства, добавяйки, че осъждат "неприемливото поведение от страна на някои играчи и длъжностни лица".

