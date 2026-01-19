Любопитно:

По-близка до Орбан, отколкото до ЕС: Проф. Николай Радулов за бъдещата политика на Румен Радев (ВИДЕО)

19 януари 2026, 17:00 часа 442 прочитания 0 коментара

По-близка до Орбан, отколкото до Европейския съюз. Така в предаването Студио Actualno проф. Николай Радулов, депутат и заместник-председател на ПГ на МЕЧ, експерт и преподавател по национална сигурност, прогнозира каква ще бъде политиката на президента Румен Радев, ако той слезе на политическия терен: “Аз мисля, че биографията му е достатъчно показателна, че този човек се стреми в показаните си политически привързаности да пази някакъв баланс. Натовски офицер, има отношение по всички теми, свързани с това какво да прави НАТО. Същевременно е против военно участие в Украйна. Всъщност аз също съм против военно участие където и да е, български войник не трябва да пролива кръвта си за чужди държави.

Мисля, че и неговата политика ще е пронационална. Може би от гледна точка на сегашната политическа ситуация по-бизка по-скоро до Орбан, отколкото до Европейския съюз. Всъщност ключът е “ще видим“. Защото той ни поднесе в последните години доста изненади, може да ни изненада още веднъж.“

Може просто да обяви датата на изборите

Проф. Радулов отговори на въпроса дали, ако Радев се включи активно в политиката, партия МЕЧ биха си сътрудничили с него:

“Първо да кажа, че това, че той слиза на терен вече го чувам от две години. И когато той не слиза, казват “що пък не слиза“.

Така че може да се окаже, че това, което се очаква от доста хора, ще е просто обявяване на датата на изборите. Но нека да видим, какво се случва.

За партия МЕЧ, аз мисля, че имаше серия от интервюта през последните два месеца, в които лидерът на партията обясни какво очакваме от президента, ако той слезе на терен.

Вероятно, и то с едно условие, което Радостин Василев постави, ако се отърве от компрометирани лица в обкръжението си, ние в интерес на държавата и на хората ще можем да работим с него.

Но всъщност вие виждате, че ние в този парламент работихме с всеки, който имаше желание за опозиционни действия и въобще, заемане на опозиционни позиции.

Това си личеше най-много по това, че ние участвахме във всички вотове на недоверие. Макар че с някои от авторите, например “Величие“, не бяхме в прекрасни отношения. Така че нашата опозиционност е ясна, ние сме против Пеевски, Борисов и тяхното управление. И всеки, който застане срещу тях е наш естествен съюзник.“

Проф. Николай Радулов коментира факта, че при сложната международна и вътрешнополитическа обстановка, правителството е успяло да разгледа единствено доклада за състоянието на националната сигурност за 2024 г., а парламентът дори още не го е приел. Последната дупка на кавала ли е националната сигурност в България?

Отговорът – във видеоматериала.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
