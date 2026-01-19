След Радев: До седмица КС може да се произнесе, Йотова имала резерви за Гюров

До края на седмицата Конституционният съд вероятно ще се произнесе за оставката на президента Румен Радев. Такова очакване има проф. Пламен Киров, преподавател по конституционно право и бивш конституционен съдия.

"КС с официално решение, въз основа на подадената оставка, ще прекрати неговите правомощия. От влизането в сила на това решение на КС президент на Република България ще е Илияна Йотова", коментира той.

Проф. Киров уточни, че решенията на КС се публикуват в Държавен вестник.

Действията на Илияна Йотова

По думите му Йотова ще продължи процедурата по назначаване на служебно правителство и насрочване на предсрочни парламентарни избори, "на които настоящият все още президент ще бъде в друга роля".

Според проф. Киров Конституцията изисква да се правят отново консултации с парламентарните групи в настоящото НС, след което започват консултации с хората, включени в списъка на потенциални премиери на служебно правителство.

Конституционалистът е на мнение, че Андрей Гюров е потенциален, но друг въпрос е дали е реален кандидат. Думите му са във връзка с процедурата около отстраняването от длъжност на подуправителя на БНБ.

Източник: БГНЕС

"Доколкото познавам Йотова, тя би имала някои резерви относно тази кандидатура", категоричен е проф. Киров, цитиран от БНР.

По негово мнение предсрочните избори ще са след Великден.

Процедурата от тук нататък

След оставката на президента Румен Радев като държавен глава, на ход е нова конституционна процедура, безпрецедентна за най-новата българска история. От официалното констатиране на оставката му от Конституционния съд вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на президента. Съгласно чл. 97, ал. 3 от Конституцията тя изпълнява длъжността до края на мандата и разполага с пълния обем конституционни правомощия - подписва укази, представлява страната в международните отношения и при необходимост може да назначи служебно правителство.

Конституцията предвижда ясни механизми за преход на властта и какво следва оттук насетне. Радев следва да депозира своята оставка пред Конституционния съд, който установява действителността и доброволността на акта. Тъй като вицепрезидентът е в състояние да поеме поста, не се провеждат предсрочни избори - остават си редовните през есента на 2026 г.

Оставката на Радев е официално установена, а Конституционният съд потвърждава прекратяването на мандата. По този начин временният президент гарантира непрекъснатост на изпълнителната и представителната функция на държавния глава, без да се нарушава държавната стабилност.