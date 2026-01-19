Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото

Еврогрупата поздравява българските власти за гладкия процес по въвеждането на еврото, заяви днес председателят на групата на държавите от еврозоната Кириакос Пиеракакис на пресконференция след първото за годината заседание на финансови министри от страните, приели общата европейска валута.Това беше исторически момент за България, която от 1 януари стана най-новата държава от еврозоната, добави той. Председателят на Еврогрупата отбеляза, че е получил от министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова комплект с български евромонети.

По неговите думи Петкова е запознала своите колеги с прехода към еврото у нас. Българите използват евро от началото на годината, еврото е в сърцевината на европейския проект и е стълб на икономическата стабилност и напредъка, обобщи Пиеракакис.

Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Това беше краят на трудна и дълга подготовка, и е начало на нова страница, изпълнена с възможности, допълни той.

Преминаването към еврото е сложен процес. Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти, заяви еврокомисарят.