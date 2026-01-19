Партия от мнозинството предлага отлагане на скенерите: Дебат за Сульо и Пульо в правна комисия

Продължава второто четене на Изборния кодекс в правна комисия. Това е третото заседание на комисията по изборното законодателство. Това е така, защото на второ четене се разглежда общ доклад от шест законопроекта, който е съставен от 222 параграфа, което е огромна по обем работа. Тук не са включени и отделните предложения между първо и второ четене на политическите сили. Междувременно дебатът за и против сканиращите устройства за гласуване също се повтаря от предходните дни, като според досега приетите текстове от кодекса те трябва да заменят машините за гласуване.

Още на първото заседание от ГЕРБ обясниха, че ще бъде приет текст, според който, ако няма готовност за тяхното въвеждане - гласуването да става по стария начин.

Неяснотите

"Изключително важно е да внесем яснота. Стабилността на правната уредба е ключова за правовата държава и за демокрацията", заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ в началото на днешното заседание на правна комисия. Според нея сега се вижда как вкупом, зорлям, под натиск се нарушават основни права и принципи.

"ИТН ще подкрепи оптични машини за сканиране на бюлетини.

По отношение на това кога точно ще се случи - има текст в настощия доклад, че се възлага на Министерски съвет да предприеме действия по сила на този закон сертифициране на тези машини. Ще бъде предложен текс, в случай на някакви препятствия", обясни Александър Рашев от ИТН. ОЩЕ: Правна комисия затвърди скенерите за гласуване: Дебат за тайната на вота и бюлетината

БСП предлагат отлагане на скенерите

От БСП са предложили текст, според който въвеждането на скенерите да бъде отложено до 1 януари 2027 г. "Ясно и недвусмислено ще предложим текст за отлагателно действие на закона от 1 януари 2027 г", добави Мая Димитрова от БСП.

От проруската партия "Възраждане не вярват, че ще има достатъчно мнозинство за това предложение.

Депутатите обаче не са стигнали до текстовете, защото те са в края на доклада.

Дебатът за сульо и пульо

Междувременно между "ДПС - Ново начало" и "Възраждане" възникна дебат. Поводът беше това, че някои от гостите взе реплика вместо народен представител.

Това провокира депутатът Хамид Хамид да вземе процедура по начина на водене и да препоръча, когато народен представител направи изказване реплики да се дават на народен представител.

"От тук нататък реплики, дуплики, давате на народни представители, а не на сульо и пульо", призова Хамид.

От своя страна Златан Златанов от "Възраждане" призова председателят на комисията да му направи забележка, защото гостите не са сульо и пульо и че "ДПС - Ново начало" не могат да ги обиждат. Той също призова и за намаляване на децибелите от страна на Хамид.

Междувременно Анна Александрова се съгласи, че добрият тон в комисията трябва да бъде запазен. ОЩЕ: На комисия: По искане на „Възраждане“ броят на секциите извън ЕС ще бъде ограничен