Скрит риск за здравето в сутрешното ви кафе: Какво се отделя от картонените чаши?

Сутрешно кафе – навик или начин да се събудите за работния ден? На път за работа или в офиса много от нас си купуват кафе в чаша за еднократна употреба. На пръв поглед тази чаша изглежда безобидна, но най-новите изследвания и анализи показват съвсем различна картина, пише „Science Alert“ .

Чашите за кафе често са изработени от пластмаса или имат тънка пластмасова подплата. В резултат на това има голяма вероятност хиляди малки пластмасови фрагменти да попаднат директно в напитката.

Само в Австралия се очаква всяка година да се използват около 1,45 милиарда чаши за еднократна употреба за топли напитки, както и приблизително 890 милиона пластмасови капачки. В световен мащаб тази цифра нараства до приблизително 500 милиарда чаши годишно.

Още: Учени: Това е най-добрият начин за приготвяне на кафе при висок холестерол

Изследването е публикувано в научното списание „Journal of Hazardous Materials Plastics“ и се занимава с това как се държат чашите за кафе при нагряване.

Топлината е основният двигател на отделянето на микропластмаса, а материалът, от който е изработена чашата, играе ключова роля в този процес.

Какво е микропластика?

Микропластмасите са фрагменти с размер от един микрометър до пет милиметра. За сравнение, те варират от размера на прахова частица до размера на сусамово семе.

Още: Защо хитрите домакини слагат утайка от кафе на перваза на прозореца

Тези частици се създават, когато по-големи пластмасови предмети се разпадат, но могат да се отделят и директно от продуктите по време на нормалната им употреба. По този начин те попадат в околната среда, храната и в крайна сметка в телата ни.

В момента няма окончателни и точни доказателства за това колко микропластмаса остава в човешкото тяло. Изследванията по тази тема са много податливи на замърсяване, което прави изключително трудно точното измерване на нивото на тези малки частици в човешката тъкан. Учените продължават да провеждат анализи, за да определят как микропластмасите от чашите за кафе могат да повлияят на човешкото здраве в близко бъдеще.

Необходими са още изследвания, но междувременно е важно да сме наясно с потенциалните източници на микропластмаси в ежедневието.

Температурата е ключов фактор

Още: Защо пиенето на кафе по време на шофиране има обратен ефект

Анализирайки данни от 30 рецензирани научни изследвания, изследователският екип е разгледал поведението на често срещани пластмаси, като полиетилен и полипропилен, при различни условия. Един фактор се откроява като особено важен: температурата.

С повишаване на температурата на течността в контейнера, количеството на отделените микропластмаси обикновено също се увеличава.

Интересното е, че продължителността на престоя на напитката в чашата не изглежда да е фактор. Това означава, че оставянето на напитката в пластмасовата чаша за по-дълъг период от време не е толкова важно, колкото началната температура на течността при първия контакт с пластмасата.

Използвайки изображения с висока резолюция, учените изследвали вътрешните стени на тези чаши и установили, че изцяло пластмасовите чаши имат значително по-грапава повърхност, пълна с върхове и вдлъбнатини, в сравнение с хартиените чаши с пластмасово покритие.

Още: Ако искате да ускорите отслабването, добавете тези две подправки към кафето си

Тази по-груба текстура улеснява разделянето на частиците. Топлината допълнително ускорява процеса, омекотявайки пластмасата и карайки я да се разширява и свива, създавайки повече повърхностни неравности, които в крайна сметка се фрагментират в напитката.

Как да управляваме риска?

Не е необходимо напълно да се откажем от сутрешния навик да консумираме храна и напитки за вкъщи, но можем да променим начина, по който подхождаме към него, за да намалим потенциалния риск.

Що се отнася до топлите напитки, чашите за многократна употреба, изработени от неръждаема стомана, керамика или стъкло, са най-добрият избор, тъй като тези материали не отделят микропластмаси. Ако трябва да се използват чаши за еднократна употреба, изследванията показват, че хартиените чаши с пластмасова облицовка обикновено отделят по-малко частици от изцяло пластмасовите чаши, въпреки че никоя от тях не е напълно без микропластмаси.

Още: Как да направим мини саксии от стари чаши за кафе

Тъй като топлината е ключов фактор за отделянето на микропластмаси, се препоръчва да се избягва наливането на вряща течност директно в контейнери с пластмасова облицовка. Изследователите съветват кафето да се охлади за кратко, преди да се налее в чашата, което намалява физическото налягане върху материала и цялостното излагане на микропластмаси.