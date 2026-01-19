Почина модната легенда Валентино

Италианският моден дизайнер Валентино Гаравани е починал днес на 93-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, като цитираха съобщение от фондацията "Валентино Гаравани и Джанкарло Джамети". Дизайнерът, който се оттегли от активна дейност през 2007 г., е известен в света на модата само като Валентино.

Отиде си дизайнер, променил модата

"Валентино Гаравани почина днес в резиденцията си в Рим, заобиколен от близките си", информират от фондацията в Instagram. Поклонението ще се състои в сряда и четвъртък, 21 и 22 януари, а погребението ще е в Рим в петък, 23 януари, се казва още в съобщението.

Валентино се нарежда до Джорджо Армани и Карл Лагерфелд като последният от дизайнерите от времето, преди модата да се превърне в глобална, силно комерсиализирана индустрия, управлявана в еднаква степен от счетоводители и маркетинг мениджъри, колкото и от модни дизайнери. Лагерфелд почина през 2019 г., а Армани – през септември м.г.

"Валентино ще остане безспорен символ на италианската творческа индустрия", каза министърът на културата Алесандро Джули по повод кончината на дизайнера. "Великолепна история на международно ниво, изобретателност, професионализъм и отдаденост към работата: Валентино Гаравани е безспорен символ на италианската креативност в продължение на повече от половин век", каза той, цитиран от АНСА. "С уникалното червено, което се превърна в символ на неговия стил, той изгради марка без конкуренция. Никога няма да бъде забравен."

Кой беше Валентино Гаравани

Валентино Клементе Лудовико Гаравани е роден на 11 май 1932 г. във Вогера. На 17 години заминава за Париж, за да учи мода. След това Валентино усъвършенства майсторството си в известни парижки модни ателиета. Това е само началото на дългата му кариера, като се превръща в една от легендите на италианската и международната мода, припомня АНСА. Валентино е създател на най-емблематичния нюанс на червеното.

Модната къща Valentino е основана през 1957 г., а през 1959 г. дизайнерът отваря първото си ателие в Рим. Началото не е лесно, тъй като след първоначалната инвестиция партньорите му решават да се оттеглят. Повратен момент е присъединяването към компанията на Джанкарло Джамети, студент по архитектура, когото Валентино срещна в кафене в столицата през 1960 г., припомня АНСА. Това е началото на дългогодишно партньорство.

През дългогодишната си кариера Валентино облича световния елит, като сред клиентките му са Джаки Кенеди, Елизабет Тейлър, Шарън Стоун, Линда Еванджелиста. Срещата му с Джаки Кенеди през 1964 г. е решаваща. Той прекроява гардероба ѝ. За сватбата си с Аристотел Онасис през 1968 г. тя избира рокля в цвят слонова кост, украсена с дантела, от известната му "Бяла колекция", припомня АФП.

Успехът на Валентино в САЩ е голям. През 1970 г. той е първият италиански моден дизайнер, който отваря бутик в Ню Йорк.

След дълга кариера, Валентино Гаравани се оттегли от ръководството на модната си къща през 2007 г. През юли 2012 г. тя беше продадена на катарската компания Mayhoola for Investments. През 2023 г. групата Kering придоби 30% от акциите на Valentino Group за 1,7 милиарда евро. През 2016 г., заедно с Джамети, създаде фондация с чисто филантропична цел, припомня АНСА.

