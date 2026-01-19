Любопитно:

Махач даде голяма заявка преди мача си с Григор Димитров

19 януари 2026, 22:28 часа 386 прочитания 0 коментара
Чешкият тенисист Томаш Махач, който само преди няколко дни спечели титлата в Аделаида, заяви, че пристига в Мелбърн, за да се изправи срещу трудни съперници и да покаже постоянство във всеки един мач. А първият му двубой е срещу Григор Димитров. Именно постоянството бе това, което липсваше на Махач в последно време - преследван от контузии, той така и не успя да се изкачи нагоре в световната ранглиста, въпреки че през 2024 година самият Карлос Алкарас го определи като играч, който има качества да бъде в топ 5 на света.

Махач влиза със самочувствие на Australian Open

Махач показа потенциала си в Аделаида, а сега осъзнава, че го чака труден жребий в Мелбърн, който започва с двубой срещу Димитров. Той обаче не се оплаква от жребия, а точно обратното - дошъл е в Австралия, за да се изправи срещу трудни съперници. "Титлата в Аделаида ми показва, че мога да играя страхотен тенис, но класирането или постиженията зависят от постоянството", заяви Махач.

Томаш Махач

Титла в Аделаида и хубави спомени от победи над Алкарас и Димитров през 2024-та

"Така че това е нещо, което се опитвам да правя, а не просто да играя страхотен тенис един уикенд. Мисля, че това е най-важното, за да бъдеш един от най-добрите играчи, защото всеки играч играе страхотно", каза още Махач. А след това се върна към 2024-та, когато победи не само Алкарас в Шанхай, но и Григор Димитров във Виена: "Победих Димитров във Виена, след това победих и други велики играчи. За мен основният приоритет е да направя графика си възможно най-добър, след това със сигурност идват здравето и екипът. И след това се опитвам да играя последователно", каза той.

Махач не е дошъл в Австралия за лесен жребий - доволен е от високото ниво на тениса си

Ако успее да преодолее бившия №3 в света Григор Димитров в първия кръг, Махач може да се срещне с бившия финалист от Australian Open и 31-ви в схемата Стефанос Циципас. "Не е лесен жребий, но не дойдох в Австралия, за да търся лесен жребий. Щастлив съм, че успях да спечеля титлата в Аделаида. Това, че ще играя в Мелбърн е нещо, за което съм много щастлив след контузията – че мога да бъда в този момент с трофей и с високо ниво на тенис."

Стефан Йорданов
