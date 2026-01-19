Как реагираха политиците след оставката на президента (ОБЗОР)

Оставката на президента Румен Радев предизвика вълна от политически реакции. Партиите и лидерите в парламента заеха различни позиции – от предпазливи сигнали за диалог до открита подкрепа и остри критики. В обръщение към нацията Радев обяви, че на 20 януари ще депозира оставката си като президент пред Конституционния съд.

Още събитието лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в интервю за "Капитал", че има повече доверие в президента в оставка, отколкото в ПП-ДБ. След обръщението на държавния глава реакция от ГЕРБ засега няма.

Бъдещо сътрудничество между "Продължаваме промяната - Демократична България" и евентуална политическа формация на Радев ще зависи изцяло от заявените от нея позиции. Това е първата реакция от коалицията след обявеното от Радев намерение да подаде оставка и да "влезе в битка" за бъдещето на България. Позицията беше изразена от Надежда Йорданова от "Демократична България". Още: След Радев: До седмица КС може да се произнесе, Йотова имала резерви за Гюров

По думите ѝ за ПП-ДБ има два ключови критерия: разграждане на модела "Борисов-Пеевски" и ясно изразена проевропейска ориентация. "Всеки, който отговаря на тези репери, може да разговаря с нас", заяви Йорданова. Малко по-късно същата позиция беше потвърдена и от съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев.

"Добре дошъл"

Сред първите политически лидери, които реагираха, беше председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов. Той поздрави Радев с думите "добре дошъл на политическия терен в България". В публикация във Facebook Трифонов подчерта, че ще продължи да защитава традиционните български ценности, българите в Северна Македония и позицията си срещу нелегалната миграция, като определи ИТН като дясна, традиционна и консервативна партия. От изявлението му обаче не стана ясно дали допуска бъдещо партньорство.

От ръководството на БСП в оставка Кристиан Вигенин заяви, че остава на позициите си отпреди четири години по отношение на президента. Той припомни думите си, че в труден за страната период президентската институция е останала "фар, който дава посока", и допълни, че вярва във възможността за съвместни действия, които тогава не са били реализирани. Още: Консервативните гласове: Радев откри пътя си към това да се превърне в "българския Орбан"

По-късно и лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров поздрави Радев за решението му да влезе в политиката, като заяви, че "БСП отново има президент" в лицето на вицепрезидента Илияна Йотова.

"Крайно време беше"

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев определи бъдещата партия на Радев като потенциален съюзник в борбата срещу мафията. Още: След оставката на Радев: Какво следва? (ВИДЕО)

От "Възраждане" Костадин Костадинов коментира, че заявените от Радев позиции съвпадат с тези в програмата на партията му и заяви, че очаква президента в оставка на предизборни дебати, където да отговаря на въпроси, от които, по думите му, досега се е укривал.